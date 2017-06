Nitron invertirá U$S 40 millones, tras el viaje de Macri a Estados Unidos

La empresa estadounidense Nitron, la segunda comercializadora de fertilizantes a nivel mundial, invertirá US$ 40 millones en los próximos cinco años en la zona franca de Villa Constitución, en la provincia de Santa Fe, junto al argentino Grupo PTP. Cuando el complejo proceso esté concluido, junto a la de General Pico, serán las únicas dos zonas francas industriales activas en el país.

“El cambio de política producido por el gobierno actual de Argentina generó una mejora importante para el campo, que se tradujo en una fuerte perspectiva de crecimiento para la producción de granos y el uso de fertilizantes para la misma”, destacó a Télam el presidente de Nitron, Javier Urrutia.

Este anuncio se convierte en la primera inversión norteamericana que se formaliza, tras la visita del presidente Mauricio Macri a su par estadounidense Donald Trump, en abril último.

La compañía, con sede en Connecticut y ventas anuales por US$ 2.300 millones, firmó un acuerdo con PTP, que opera la zona franca de Villa Constitución, para desembarcar en territorio santafesino.

Al respecto, el presidente de PTP, Guillermo Misiano, señaló a Télam: “El desembolso de US$ 40 millones se usará para darle a la zona franca capacidad de almacenamiento de 150.000 toneladas de fertilizantes sólidos y 60.000 de líquidos”.

Estimó que “en el primer año de operación, la zona franca moverá un volumen de 100.000 toneladas de fertilizantes, por US$ 40 millones”.

Misiano subrayó que “la de Villa Constitución es la única zona franca con acceso a la Hidrovía Paraná-Paraguay y con calado para atender barcos internacionales”.

Por su parte, Urrutia remarcó que “la zona franca es estratégica para el comercio a través de la hidrovía”, a la cual “fortalecerá y favorecerá mucho a los productores porque baja el costo logístico”.

Además afirmó que “a través de la Hidrovía se abastecerá con fertilizantes a la región de Matogrosso do Sul, en Brasil, y también a Bolivia”.

El área donde se levantará la zona franca es un espacio de 57 hectáreas, ubicada entre la ruta povincial 21 y el río Paraná, contiguo a la planta de Acindar, a 55 kilómetros de Rosario, y cuenta con acceso ferroviario y portuario.

Tiene 700 metros de frente a orillas del Paraná, con capacidad para que atraquen dos buques Panamax, y conecta con el ferrocarril Belgrano Cargas y con la Autopista Rosario-Buenos Aires.

El titular del Grupo destacó que “para Villa Constitución, la zona franca es un proyecto muy arraigado, que tuvo lugar hace 23 años, en plena privatización de Somisa y achicamiento de Techint”.

Cuando el complejo proceso esté concluido, la zona franca de Villa Constitución en la provincia de Santa Fe, junto a la de General Pico en La Pampa, serán las únicas dos zonas francas industriales activas en el país.

Se trata de un punto relevante, dada la ubicación de la ZF Villa Constitución, por cuanto está previsto que su negocio principal sea el transbordo de cargas fluviales de países vecinos como Bolivia y Paraguay.

Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, el transporte por la Hidrovía Paraná-Paraguay puede alcanzar en los próximos tres años las 20 millones de toneladas de producción agroindustrial y minera de Bolivia, Brasil y Paraguay.

Con los valores actuales, este movimiento operativo de mercancías supone ingresos por US$ 100 millones.

(Télam)