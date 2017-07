“No hay que comerse el verso, esto va mal y va a ser peor”

El diputado Luis Solana, precandidato para las primarias por el Frente Progresista, afirmó que “en esta campaña no hay que comerse el verso, el voto define el rumbo del país, esto va mal y va a ser peor”.

“Cambiemos en el país, como hacen todos sus candidatos, trata de disimular el mal momento económico. Negocios cerrados, un dólar que sube y que va a repercutir en los precios, desocupación como el caso de los cien trabajadores de un astillero santafecino que se conoció este fin de semana, pero que también los hay en los pueblos de La Pampa, comercios que no venden. Este es el panorama actual y no parece que vaya a mejorar”, indicó el legislador.

“Hay pampeanos y pampeanas que todavía tienen expectativas, porque quieren que al país le vaya bien y mejorar en su situación. Y está bien que las tengan. Pero la realidad marca otra cosa. Renunció el encargado de traer inversiones al país, los empresarios en las encuestas que les hacen dicen que no van a tomar empleados en el próximo año. Son realidades, no versos”, detalló.

Solana indicó: “Planteamos un voto para un cambio de rumbo, la gente debe tener esperanza en que vaya a mejorar la situación, pero también debe ser realista que hoy el camino no es el mejor y que va a ser peor si no se frena esta situación”.

“Los remedios oncológicos subieron, la inflación se mantiene alta, las prestaciones del PAMI no son las mejores, el país se endeuda y la gente de trabajo se empobrece, las pensiones que se sacaron por discapacidad todavía no fueron restituidas. Ojalá estuviéramos bien, pero no es así. La excusa de que con el kirchnerismo había corrupción y por eso ahora se vota a Cambiemos ya no va. Antes había robo, y ahora hay ajuste y falta de transparencia. Es hora de ir pensando bien para dónde queremos ir, pero por este camino vamos muy mal, y va a ser peor”, reiteró.