Nota del ministro Tierno al intendente Traverso

Luego de la clausura de un local bailable el fin de semana en Intendente Alvear, el ministro de Seguridad, Juan Carlos Tierno envió una nota al intendente Francisco Traverso, la cual se adjunta seguidamente;

Santa Rosa, 02 de Mayo de 2017

Al

Intendente Municipal de Intendente Alvear

Señor Francisco TRAVERSO

Será de su conocimiento, y tal en lo que en la reunión realizada días pasados en esa localidad se refirió al trabajo de prevención respecto a los distintos controles para evitar, en el cual debían participar los funcionarios Municipales como Provinciales, concurrí a la localidad para constatar el desenvolvimiento en los lugares habilitados para la actividad de divertimiento y esparcimiento. Habiendo constatado la ingesta de alcohol de varios menores de edad, donde desde el mismo establecimiento y tal cual lo incluso admitido con corrección por dos propietarios del local “Carmelo”, se procedió a la clausura del mismo en orden a lo determinado en el Articulo 38 y 107 bis de la Ley Provincial N° 1123 y para evitar con la clausura la reiteración en ese lugar y tiempo, que puede resultar perjudicial a otros menores de edad.

Paralelamente se inicio acta contravencional a los padres de los menores en orden a los artículos 10 y 106 del mismo cuerpo legal. Cabe señalar que en la vereda del aludido local nocturno el suscripto observo a un niño de 15 años de edad consumiendo tabaco manifestando el mismo el lugar donde se le había vendido dicho producto en esa misma localidad, iniciando las mismas actuación contravencional a partir de dicho acto de perjuicio respecto al menor.

Se entiende necesario intensificar las actividades de control en el interior de los lugares que se habilitan a los cuales deben concurrir funcionarios de ese municipio en tanto y cuanto rija la ordenanza que permite el ingreso desde los quince años de edad.

Por su parte, a los mismos propietarios de “Carmelo” se les manifestó por el suscripto la obligación legal a cargo de ellos sobre la venta exclusiva de bebidas alcohólicas a adultos y en caso de duda respecto a la edad, solicitar, por el personal a cargo de cada barra/lugar de expendio interior el Documento Nacional de Identidad (D.N.I). Asimismo la prohibición de todo consumo de producto de tabaco en el interior del lugar, lo cual corresponde señalar que el suscripto no constató en el interior ningún consumo de tabaco y si en un pequeño espacio al aire libre, en un lateral del local cerrado, parte lindante con la propiedad vecina. Es necesario realizar una comunicación fehaciente a todos los ciudadanos de esa Comunidad y locales habilitados, para la venta de bebidas alcohólicas, energizantes y tabaco donde dan cumplimiento a la prohibición legal de toda venta a menores de edad.

La lucha contra el narcotráfico tal como lo expliqué en la reunión pasada, se está desarrollando intensamente y coordinando trabajos en conjunto con Fuerzas Federales y de otras Provincias compartiendo datos para la investigación y persecución de organizaciones criminales. Pero también conlleva la básica y fundamental prevención de consumo de todo tipo de sustancia perjudicial para niñas y niños porque como tal lo manifesté, la Organización Mundial de la Salud ubica a las bebidas alcohólicas como droga de inicio y acceso a otras drogas. Y que sin perjuicio de ser subestimado por algunos adultos estos consumos iniciales son de altísimo riesgo y perjuicio en niños y niñas, por lo tanto, un Plan de Protección Integral a nuestros niños empieza porque ellos se concienticen que el consumo de sustancias perjudiciales libremente no es el aumento de la libertad sino, el inicio de una “esclavitud química” y que también lo entiendan no pocos adultos en roles familiares y comerciales.

Por último Señor Intendente, reitero sobre nuestra disposición a participar de las actividades que esa Comunidad articule respecto a la Prevención Integral sobre los consumos problemáticos de sustancias y con especial énfasis con la participación de niñas, niños y jóvenes de la localidad, pero sin que la espera para dicha realización implique una omisión o suspensión de los controles que deben realizar para evitar esos consumos problemáticos, como así también el cumplimiento de las responsabilidades legales que incumben a los funcionarios públicos y también a los comerciantes, y otros particulares, no solo en cumplimiento de sus obligaciones legales , sino en un genuino respeto por la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Tal como lo manifesté, en la reunión soy un convencido que las reuniones en sí mismo no se las puede evaluar si fueron útiles o no sin hasta tener conocimiento con posterioridad de las acciones concretas que deben realizar por cada obligado y/o comprometido participante en cada reunión. Porque de la única manera que queda evidenciado el real interés que se tiene en algo es solo mediante la acción.

Saludo a Usted con mi respeto.