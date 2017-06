El socialista Luis Solana y Juan Carlos Paso, del GEN, presentaron ayer la alianza para las legislativas. Irán a las PASO con una lista por cada partido. “No podemos ser funcionales a Macri”, señaló el socialista.

“Nuestro límite es Macri”, dijo el jefe del GEN pampeano, Juan Carlos Passo, durante la presentación de la alianza con el Socialismo, parafraseando lo que alguna vez dijo el expresidente Raúl Alfonsín en un reportaje televisivo. El diputado provincial Luis Solana, aclaró que decidieron esa nueva alianza y no acompañar al radicalismo y al PRO porque no quieren ser “funcionales a Macri”.

Ayer, poco antes del mediodía, el GEN y el Socialismo anunciaron que irán con listas propias a las PASO del agosto de agosto, para dirimir la lista que finalmente competirá en octubre. “Vamos a ser la tercera fuerza y vamos a llegar al Congreso”, consideró el exsenador nacional radical.

“Hemos confluido en un frente progresista”, explicó Solana. Este martes presentaron la inscripción del frente en la justicia electoral. “Los dos partidos resolvieron en sus convenios y congresos conformar un frente progresista. Esto es lo que nos ha reunido. Establecimos algunos criterios de funcionamiento y por supuesto de coordinación. Lo que nos unifica tiene que ver con una elección legislativo nacional nuestra posición ante el definir del todo bien de Mauricio Macri y nos pone equidistantes de la vuelta al pasado y nos encuentra en las antípodas de ese gobierno”, señaló.

“Somos consecuentes con lo que la historia nos asignó. Convocamos a la sociedad pampeana. A todos los que tienen una gran distancia del kirchnerismo, de los valores que dejó esa etapa en la Argentina para la construcción de un camino nuevo, y también tiene una gran distancia con el gobierno del PRO, que ha mostrado a las claras que accionar por fuera de las ideas tiene un alto costo”, agregó.

“Venimos a lanzar este frente en un momento en que la sociedad está retrocediendo en su derechos, que a las amas de casa les cuesta llenar sus carros en el mercado y a los trabajadores les cuesta hacer valor el salario. Es un buen momento para pensar su voto. El pasado fue un fracaso y el presente también es un fracaso. Somos la tercera opción afuera del marketing que se va a instalar. Nos creemos con fuerza para creer ese sistema de falsa polarización y llegar al Congreso con el impulso de los pampeanos hoy una banca que pueda pelear por los derechos”, dijo Passo.

El dirigente piquense recordó que el presidente de la UCR participó en Pico del plenario de su partido y les planteó “provincializar una elección que es nacional”. “Abrimos el debate y nuestra gente tiene claro dónde está parada con respecto al pasado y también con respecto al presente. Nuestro límite es Macri, como le dijo alguna vez Alfonsín a Mauro Viale”, explicó.

Además, fustigó el acuerdo entre el radicalismo y el PRO porque “es un amontonamiento electoral”. En Pico sus concejales no se sentaron un solo día juntos”, graficó. Señaló que con el Socialismo “tenemos una historia en común, somos parte del gobierno en Santa Fe, el socialismo fue la base electoral de Margarita Stolbizer, y hay acuerdos en otras provincias. Por lo tanto, transitaremos un camino interesante”.

Por otra parte, Solana fue categórico: “No vamos a ser funcionales a Macri, un gobierno que le ha quitado medicamentos a los jubilados, que ha tenido una política de derechos humanos repudiada por toda la sociedad, con un endeudamiento que es récord”.

“Fundamentalmente, es un gobierno que defraudó las expectativas de los argentinos. Habló de pobreza sero, de inversiones, y la única variable de gobernabilidad que tiene es tratar de intensificar la grieta, un blanco o negro entre el pasado corrupto y el presente del ajuste”, comparó.

Solana precisó que se “respetará la identidad de cada partido” e irán a las PASO con una lista por cada sector para determinar luego la lista que competirá en octubre y “ordenar el frente”.

“Los nombres los anunciaremos el 24. Todavía no hemos hablado de nombres. No hay que poner el carro delante del caballo”, aclaró.

Solana recordó que el Socialismo acompañó en 2015 la candidatura a gobernador de Francisco Torroba “convencidos de que era la alternancia para cambiar la hegemonìa de 32 años del PJ”.

“Fue insuficiente. Entendíamos que ese era el mejor rol del so- cialismo. No podíamos quitarle chan- ces, pero llevamos nuestra candida- ta a presidente, Stolbizer”, indicó.

“Ahora ha cambiado, gobernó Macri durante 18 meses. Además es una elección nacional. No podemos estar con este gobierno que establece medidas en contra de las mayorías nacionales permanentemente”, enfatizó.

De todos modos, Solana sostuvo que el FrePam tendrá continuidad como herramienta electoral en el frente provincial. “El Frepam se mantuvo unido a pesar de que en su momento los socialistas llevába-mos a Binner y el radicalismo hizo alianza entre Alfonsín y De Narvaez. Y eso no incidió. El Frepam seguirá constituido, está consolidado y frente a las elecciones provinciales somos la mejor herramienta para la alternancia en La Pampa”, opinó.

¿Qué sucederá si en 2019 el radicalismo sigue unido con el PRO? -le consultaron.

Yo no haría futurología. No se puede proyectar lo que puede suceder en dos años. Tenemos una velocidad enorme de los procesos políticos. Nuestra propuesta de hoy es hacerle frente al gobierno nacional y que surjan legisladores que le pongan un freno al gobierno nacional.

(Informe y foto: El Diario)