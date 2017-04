Nuevo certificado médico para justificar licencias de empleados estatales

Casa de Gobierno publicó en el Boletín Oficial la nueva normativa a través del decreto 654/17, firmado por Carlos Verna. Este modelo único de certificado, que deberán extender los profesionales del sistema de salud, incluye hora y día de atención, lugar, diagnóstico, resumen de historia clínica, terapia, análisis indicado, interconsultas y días de ausentismo prescriptos.

EN EL BOLETÍN

El Gobierno de La Pampa comunica a todos los agentes de la administración pública provincial, que a partir del día 2 de mayo, para justificar la solicitud de licencias médicas el Servicio Médico Oficial aceptará únicamente el certificado médico modelo aprobado. Instrumento implementado por el Consejo Médico de La Pampa mediante Resolución N° 203/17.

Desde la Dirección General de Personal se aclara que:

a) El certificado médico estará en poder del profesional que lo atiende;

b) Dentro de las excepciones a la presentación del certificado médico único se encuentran las siguientes situaciones:

– cuando la prescripción médica de reposo sea por hasta 48 horas;

– cuando los certificados sean otorgados por psicólogos o por odontólogos;

c) Dicho instrumento no modifica el procedimiento de solicitud de la carpeta médica que se venía utilizando hasta la actualidad;

d) No se modifica la forma de justificar, es decir, se justifica en el servicio médico o en los establecimientos asistenciales cuando se trata del interior. La única modificación es que el certificado debe ser el modelo que implementó el Consejo Médico de la Provincia de La Pampa;

e) Si la atención médica sucede fuera de la provincia de La Pampa, se deberá solicitar la autorización de viaje en el Servicio Médico Oficial o en los establecimientos asistenciales (cuando es en el interior de la provincia), para que el servicio médico pueda aceptar el certificado proveniente de otra provincia; el mismo debe acompañarse con certificación de residencia en el lugar expedida por la Policía o con firma del médico autenticada por juez de paz o escribano.

Quienes tengan dudas acerca de la aplicación de este nuevo instrumento pueden comunicarse con el área de Personal de cada organismo alcanzado por este decreto.