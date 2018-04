Nuevo juicio a dos médicos que habían sido absueltos

Los médicos Carlos Eduardo Fanjul y Ricardo Andrés Pasaman nuevamente deberán enfrentarse a un juicio. Anteriormente, habían sido absueltos del delito de homicidio culposo, por aplicación del beneficio de la duda, en perjuicio de Ana Belén Ceballos. Entonces, el Tribunal de Impugnación Penal dispuso hoy viernes que el Tribunal de Audiencia de General Pico realice un nuevo juicio y dicte una nueva sentencia.

Según el STJ, los jueces de la Sala A, Carlos Flores y Pablo Balaguer, lo dieron a conocer a través del fallo en el que le hicieron lugar a los recursos de impugnación interpuestos por el querellante particular, Jorge Salamone, y la fiscala Ivana Hernández contra la sentencia dictada por el juez de audiencia piquense, Carlos Pellegrino, el pasado 5 de diciembre, y declararon la invalidez de su sentencia, adelantó La Arena.

El TIP, en la parte resolutiva, hizo alusión al artículo 413 del Código Procesal Penal de La Pampa, que señala que “si hubiere inobservancia de las normas procesales, el Tribunal de Impugnación anulará lo actuado y remitirá el proceso al tribunal que corresponda, para su sustanciación. Cuando la resolución casatoria no anule todas las disposiciones que han sido motivo de la impugnación, el Tribunal establecerá qué parte del pronunciamiento recurrido quedó firme al no tener relación de dependencia ni de conexidad con lo invalidado. Si el reenvío procede como consecuencia de una impugnación del imputado, en el nuevo juicio no podrá aplicarse una pena superior a la impuesta en el primero. Si en el nuevo juicio se obtiene una absolución, esta decisión no será susceptible de impugnación alguna”.

Durante el proceso que ahora fue anulado, se le había imputado a Fanjul haber haberle practicado a Ceballos, el 24 de agosto de 2011, una “colangio pancreatografía retrógrada endoscópica” en el sanatorio Santa Rosa, de la que resultó una perforación de duodeno, y además no haber tenido en cuenta los recaudos posteriores que exigía la “lex artis” (el criterio valorativo para calibrar la diligencia exigible en todo acto o tratamiento médico) para evitar cualquier riesgo o aumento de riesgo. La paciente falleció un mes después, el 29 de septiembre, en Buenos Aires.

De Pasaman, la fiscalía y la querella habían señalado que ese mismo día, en la clínica Argentina de General Pico, y con posterioridad a la práctica realizada por Fanjul, no adoptó los recaudos mínimos que exigía la “lex artis” para evitar cualquier riesgo o aumento de riesgo.