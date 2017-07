Obras en rutas nacionales: Verna e intendentes proponen que el Gobierno pampeano se haga cargo

El gobernador de La Pampa y un grupo de intendentes proponen a Nación que el Gobierno de La Pampa se haga cargo de las obras necesarias para recomponer la transitabilidad de las Rutas Nacionales 35 y 188, y también la 5, si el concesionario no se hace cargo de los costos de los trabajos.

En ese sentido, el mandatario provincial, Carlos Verna, y un grupo de intendentes y presidente de Comisiones de Fomento enviaron una nota al administrador General de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, con copia a otros funcionarios, repudiando la inacción del Gobierno nacional en el tratamiento, abordaje y respuesta a la problemática generada por las inundaciones.

Además del gobernador, firman la nota los jefes comunales de Villa Mirasol, Winifreda, Parera, Ingeniero Luiggi, Eduardo Castex, Caleufú, Embajador Martini, La Maruja, Rancul, Arata, Speluzzi, Pichi Huinca, Quetrequén, Vértiz, Quemú Quemú, Dorila, General Pico, Catriló, Monte Nievas, Colonia Barón, Metileo, Bernardo Larroudé y Falucho.

Antecedentes

En la nota se recuerda que con motivo de las intensas precipitaciones que azotaron el norte de la provincia en los meses de marzo y abril, se produjeron cortes en diversas rutas, tanto nacionales como provinciales.

En tal sentido, la ruta nacional 35 se encuentra cortada en el tramo comprendido entre los kilómetros 388/387 y 461/3; en tanto la ruta nacional 188 se encuentra cortada en la zona de ingreso a la localidad de Rancul, todos los cortes desde hace más de 3 meses.

Del mismo modo, la ruta nacional 5 se encuentra con cortes intermitentes entre las localidades de Anguil y Uriburu desde hace más de 4 meses.

Asimismo informa que desde el comienzo de los cortes, los intendentes realizaron gestiones y mantuvieron reuniones con el jefe y personal del Distrito 21 de Vialidad Nacional, “sin haberse obtenido respuesta favorable alguna al respecto”.

Solamente, y de manera muy lenta, se comenzó hace unos días a trabajar en un alteo provisorio en el tramo de la ruta nacional 35 km 387/388 entre las localidades de Eduardo Castex y Winifreda; siendo incierto cuándo comenzarán los trabajos en el tramo que se ubica en inmediaciones de la localidad de Embajador Martini y el tramo de la ruta nacional 188 en cercanías a la localidad de Rancul.

Recuerda además que, producto de las intensas precipitaciones acaecidas a fines del año pasado y las que vienen ocurriendo en este otoño e invierno, y de los incendios extraordinarios producidos en el verano 2016/17, el Estado provincial ha requerido aportes para atender esas emergencias al Ministerio de Agroindustria Nacional por más de $95.000.000, y a la fecha la Provincia no ha recibido absolutamente ninguna asistencia, a pesar que ese Ministerio Nacional -mediante Resolución- ha convalidado la emergencia, no ha enviado absolutamente ninguna ayuda para paliarla, no obstante existen fondos con afectación específica a esos fines.

Del mismo modo, se le ha requerido al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por $83.000.000 para construcción de alteos en distintas rutas provinciales, anegadas por las mismas catástrofes, y a la fecha tampoco se ha recibido respuesta a tal pedido.

Inclusive, que desde hace más de un año se viene anunciando la licitación de la segunda etapa de la obra de Los Daneses y a la fecha aún no ha comenzado el trámite.