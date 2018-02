Olimpo recibe a Arsenal en un mano a mano por el descenso

Tanto el elenco aurinegro como los de Sarandí están complicados en la tabla de promedios y necesitan una victoria para ilusionarse con la permanencia. Se verán las caras en Bahía Blanca desde las 19

Olimpo de Bahía Blanca recibirá a Arsenal en un duelo directo por el descenso. El encuentro se disputará a partir de las 19, en el estadio Roberto Carminatti. Silvio Trucco será el juez principal y televisará en directo Fox Sports 2 y Fox Sports Premium.

El conjunto aurinegro cayó por goleada en su visita a Rosario Central por 5-0 en la que fue su quinta derrota consecutiva y el entrenador Christian Bassedas realizaría al menos un cambio en la zona defensiva. Nicolás Pantaleone regresaría por Pedro Silva Torrejón.

Por su parte, los de Sarandí viene de empatar como local 1-1 ante Huracán y buscarán su segundo triunfo en la Superliga, donde acumulam cinco empates y diez derrotas.

El técnico Sergio Rondina no dio a conocer a los once jugadores que colocará en cancha en Bahía Blanca, pero podría disponer de los mismos once que empezaron jugando frente al equipo de Parque de los Patricios la fecha pasada.

Estadio: Roberto Carminatti

Árbitro: Silvio Trucco

Hora: 19

TV: Fox Sports 2 y Fox Sports Premium

