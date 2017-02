Organizaciones sindicales repudiaron amenazas a Baradel y políticas de ajuste

“Si nos tocan a uno, nos tocan a todos”, indicaron dirigentes gremiales esta mañana en conferencia de prensa celebrada en la ciudad de Santa Rosa. Desde el sector de los docentes reiteraron que “en caso de no producirse el llamado a paritarias nacionales, el próximo 6 de marzo no comenzarán las clases en el país”.

COMUNICADO

“Dirigentes sindicales de las dos CTA, APEL, SITRAJ, FRENTE CIUDADANO, SADOP, APINTA, AMET. LUZ Y FUERZA, ATE Y UTELPA repudiamos las amenazas de las que es víctima Roberto Baradel (SUTEBA-CTERA) y rechazamos las políticas de ajuste impuestas por el gobierno nacional que atentan contra tod@s l@s Trabajadores.

Los referentes de las organizaciones aunamos las voces y enmarcamos los hechos denunciados en una política nacional que persigue “no solo un ajuste económico sino también un cambio cultural” señaló la secretaria gremial de la UTELPa, Lili Lopez.

En ese sentido, puntualizó que dichas intenciones se evidencian no sólo en la política económica, sino en otras acciones como son la represión de las protestas, el intento de modificación del status de los feriados del 24 de marzo y el 2 de abril, el recrudecimiento de las actitudes xenófobas, entre otros”.

PARITARIA DOCENTE

“En la oportunidad, los gremios docentes reiteramos que en caso de no producirse el llamado a paritarias nacionales, el próximo 6 de marzo no comenzarán las clases en el país.

Así mismo, reiteramos la solicitud al gobierno provincial para que se abra la paritaria el 15 de febrero. Y sostenemos que el primer responsable, tanto del inicio, como la continuidad de las clases es el Estado, Nacional y Provincial”, finaliza el comunicado de prensa emitido tras la reunión de esta mañana.