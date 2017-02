Otra denuncia de Lucero

El vecino muestra la foto que añadió a la denuncia policial, que entregaría en el Juzgado Municipal de Faltas local y que enviará al Colectivo Sanitario La Pampa. Lucero dijo estar molesto porque el asesor fitosanitario no informó correctamente sobre la presencia de máquinas fumigadoras en un predio lindante a su propiedad, motivo por el cual se presentó en la Departamental de nuestra localidad.

“Ya lo dije una vez y lo repetiré hasta el cansancio, voy a fondo con todo esto, hasta las últimas consecuencias”, fue lo primero que dijo el vecino Abel Osmar Lucero al cronista de El Norte en movimiento, ayer miércoles en horas de la mañana.

“Hice un denuncia policial el lunes porque había dos fumigadoras todas sucias en el terreno que está pegado a donde vivo con mi familia, ya lo he advertido varias veces ante las autoridades municipales y policiales, la jueza de Faltas también ha recibido muchas veces mi visita”, añadió.

“Pero me molesta que no se diga la verdad, sobre todo cuando hay profesionales encargados de hacer los informes cuando hay denuncias, el señor Víctor Martín informó mal, dijo que no había máquinas en ese lugar pero yo tengo la foto, donde se puede ver hasta la camioneta de la policía cerca de una pulverizadora. Foto que le dejé a la policía, entregaré en el Juzgado de Faltas y voy a mandar al Colectivo Sanitario”, afirmó.

“No tengo problemas en ir hasta Fiscalía, a Santa Rosa, donde sea, voy a seguir denunciando toda esta contaminación que nos afecta a todos en mi casa”, enfatizó.

“Ya tengo la promesa de un concejal de conseguir permiso para que el Colectivo Sanitario llegue hasta Alvear y de una charla abierta en el salón La Vieja Usina”, expresó.

LA DENUNCIA

En la denuncia policial que lleva la firma del oficial inspector Martín Tacchini, Lucero expresa que no es la primera vez que está frente un hecho similar, ya que “en otras oportunidades ha constatado el mismo problema con esta persona”. Lucero se domicilia en el sector quintas, al sureste de la localidad y cuando le preguntaron el motivo de la denuncia asegura que “en una quinta lindante a su domicilio, la cual es ocupada por el señor Juan Pedro Ghío había dos máquinas fumigadoras las cuales estaban sucias emanando fuerte olor a aqroquímicos”.

Luego afirmó ante el oficial policial que sabía de personas que podían brindar testimonios para avalar la denuncia, vecinos a su vivienda, tales como, “Marta Gaitán, Víctor Arruabarrena, Oscar García, Alicia Gómez, Antonio García y Mercedes Barrutti”, dijo.

Sostuvo también en la comisaría local que envió certificados médicos a Carlos Ortellado, integrante del Colectivo Sanitario donde se diagnostican problemas respiratorios, entre otros, de integrantes de su grupo familiar.

Por último dejó asentado su disconformidad por el accionar del asesor fitosanitario municipal, ingeniero agrónomo, Víctor Martín, “esa persona está mintiendo”, sostiene en el documento policial.

EN DICIEMBRE

Cabe recordar que en el marco de una visita del Colectivo Sanitario la ciudad de General Pico, en diciembre del año pasado, el vecino Lucero denunció públicamente la contaminación de miembros de su familia, por convivir con máquinas fumigadoras al lado de su casa. Mostró certificados médicos de las dolencias que desde hace tiempo padecen y advertía que seguiría con el tema “hasta las últimas consecuencias”.

Ahora, la denuncia la hizo en la comisaría local, “iré a Fiscalía si es necesario”, afirmó para terminar.