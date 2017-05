En Parera actualizarán la ordenanza sobre agroquímicos

El Concejo Deliberante de Parera está trabajando para actualizar la ordenanza sobre agroquímicos que data del año 2007. Los ediles anunciaron que próximamente convocarán a una reunión con productores, aplicadores y vecinos para abordar los aspectos que más preocupan sobre este tema.

Los integrantes del cuerpo deliberativo dialogaron con Zonal Noticias acerca de la reunión que mantuvieron días atrás con el director de Agricultura de la provincia Carlos Ferrero. “Fue positiva, Ferrero nos comentó que se viene elaborando una reforma de la Ley Provincial, en donde aún no está indicadas ciertas prácticas que fueron avanzando y hay que tratar de adecuarlas en una ley”, explicó el edil Damián Leone.

En este sentido explicó que a nivel local la ordenanza data del 2007 y “también es necesario reformarla y actualizarla y por eso estamos esperando que saquen esta ley provincial que nos informaron que será el año que viene”.

“Buenas prácticas”

Leone hizo hincapié en las “buenas prácticas vinculadas a respetar las distancias de aplicación en torno a zonas urbanas, la no permanencia de fumigadoras en el pueblo, depósitos de agroquímicos”.

Por su parte la presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Urbano indicó que “la idea es empezar con algunos puntos, sobre todo en lo que tiene que ver con el área urbana, y por eso tenemos pensado convocar a una reunión con productores, aplicadores y vecinos para poder charlar sobre el tema y poder ir avanzando en algunos puntos que más nos preocupan para poder actualizar la ordenanza”.

Con respecto al depósito de bidones vacíos, Urbano sostuvo que en la reunión con Ferrero, les informó que “se evaluará de qué manera se puede hacer un seguimiento de estos materiales para evitar que se dejen en cualquier lado”.

“El objetivo es comenzar a trabajar esta temática para ir avanzando y no estar siempre a la espera de otras legislaciones”, señaló.

En tanto la edil Daniela Cantarella expresó que es un tema que preocupa a los vecinos, no obstante aclaró que en la reunión con el director de Agricultura, “se desmitificó esta idea de que los agroquímicos son tan nocivos, porque todo depende del uso que se haga”.

“Si el uso de estos productos es responsable, si la aplicación se hace con las condiciones del clima adecuadas y con las dosis correspondientes, no son tan nocivos como se cree”, añadió.

En este sentido Cantarella comentó que en la reunión con Ferrero se habló de usos domésticos que se hacen de ciertos insecticidas que pueden ser igualmente nocivos y los aplicamos sin tomar conciencia.

“La idea es concientizar acerca de cómo manipular los agroquímicos u otros materiales tóxicos porque podemos hacer la mejor de las ordenanzas, pero si no tomamos conciencia real, no sirve”, indicó la edil.

Registro

Con respecto a la inscripción de las pulverizadoras en un registro, Cantarella informó que “la ordenanza que hay acá en la localidad estipula un registro de pulverizadoras, un ingeniero que regule las aplicaciones, pero falta seguir trabajando el tema”.

“Estamos en contacto con gente de la provincia, y también del Colectivo Sanitario, estamos tomando aquellos aspectos que nos sean útiles para seguir mejorando la ordenanza”, concluyó Claudia Urbano.

(Foto: Zonal Noticias)