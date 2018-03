Paso Pehuenche: “Será de gran beneficio y crecimiento para nuestra provincia”, aseguró Perelló

(Fernando Perelló -a la izquierda- junto a Carlos Bruno, en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante de Intendente Alvear)

El diputado provincial de la UCR, Fernando Perelló, brindó declaraciones referidas al Foro de Cooperación Internacional y Expo Paso Pehuenche.

Expresó que con el mismo entusiasmo y responsabilidad dispuesta desde el inicio, de poder formar parte junto a Chile de, una Comisión de Integración del Paso Pehuenche. “Concurrimos la semana pasada junto con el vicegobernador Mariano Fernández y los diputados Alicia Re, Ricardo Consiglio y Carlos Bruno al Foro Internacional y Expo Paso Pehuenche, que se realizó en la localidad de San Clemente, invitados por las autoridades chilenas, Raúl Palacios (Consejero) y Juan Rojas Vergara (Alcalde)”.

“Durante el Foro se me informó que en el mes de abril del corriente año se realizara la primera reunión del Comité mencionado con nuestra provincia ya integrada con voz y voto”, indicó Perelló.

“Todo esto comenzó el año pasado cuando, junto con una comitiva, concurrimos a un encuentro en San Rafael (Mendoza) donde se propiciaba el Paso La Leña. Terminadas las actividades las autoridades chilenas nos pidieron una reunión porque notaron nuestro interés sobre el Paso Pehuenche que ya estaba construido, y desde ese momento estuvieron interesados evaluando la importancia de que un corredor bioceánico cruzara por nuestra provincia. Es por ello que seguimos en contacto con los consejeros de la región del Maule y visitaron nuestra provincia a efecto de formalizar que La Pampa formara parte del comité de integración conjuntamente con la región del Maule (Chile) y las provincias de San Luis y Mendoza”, agregó.

COMITÉ

“Desde ese momento seguimos comunicándonos y trabajando en conjunto con las autoridades chilenas para que las cancillerías, tanto Chilena como Argentina, nos incluyeran en el comité de integración del Paso Pehuenche”, relató el legislador pampeano.

“Estoy abocado a recabar información y estudiar algunas causas para mejorar este paso, como por ejemplo la integración de las dos vialidades nacionales, lo que corresponde al área zoo-fitosanitaria, la capacitación del personal de limpieza y mantenimiento para que pueda estar abierto la mayor parte del año, con el pleno convencimiento del beneficio que puede significar para La Pampa por el hecho de que tendríamos salida de nuestros productos hacia el océano Pacífico que nos comunica con los países asiáticos teniendo en cuenta que sería más corto el traslado, y aprovechando que el país vecino no tiene aranceles para la exportación, y la posibilidad e intención de capitales chilenos que vendrían invertir a nuestra provincia”, añadió.

APTO Y SEGURO

“Si bien del lado argentino todavía no están terminados los controles que corresponden al transporte pesado, el año pasado se hicieron pruebas de ambos países durante 3 o 4 meses con el paso de transporte pesado y cargas peligrosas y el resultado fue apto y seguro para circular por la ruta del Paso”, sostuvo el radical.

El diputado Perelló refirió también a que seguramente en las próximas reuniones, ya con voz y voto, buscarán los canales en la Aduana Nacional, Vialidad, SENASA, Seguridad Vial y todos los organismos que correspondan acelerando la puesta en marcha y funcionamiento todo el año.

Cabe destacar el rol turístico que tiene el Paso Pehuenche, y sobre todo en época de verano. El año pasado se registró en el Paso fronterizo un total de 140.000 autos y desde diciembre hasta la fecha ya superan los 50.000. “Esto es muy beneficioso para la comercialización regional, el turismo y la integración social y cultural”, apuntó.

“Como presidente de la comisión de Parlamento Patagónico de la Legislatura y con el apoyo del gobierno provincial estoy poniendo todo el esfuerzo, involucrándome para que esta iniciativa se convierta en una realidad, porque estoy convencido de que será de gran beneficio y crecimiento para nuestra provincia, sosteniendo que debemos considerarlo como una cuestión de estado provincial, integrando a todos los sectores y sin banderías políticas”, finalizó Perelló.