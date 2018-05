Séptima división de Pico FBC ganó en Alvear y es nuevo líder

(Séptima división de Pico FBC)

En el marco de la octava fecha de divisiones inferiores de Liga Pampeana, Pico FBC como visitante le ganó a Ferro de Alvear en séptima y sexta, en ambos casos por 2 a 1. La victoria en la categoría menor le permite ahora al “decano” encabezar las posiciones que estaba en poder el elenco alvearense. En quinta división empataron 1 a 1. También se jugaron en Intendente Alvear los tres encuentros entre Alvear FBC y Ferro de Pico. La visita se impuso por 6 a 1 en séptima, pero el “azul” alcanzó las victorias en sexta y quinta, 6 a 0 y 3 a 0, respectivamente. Costa Brava es quien manda en sexta división; en tanto la cima de la máxima divisional es compartida por Racing de Castex y Matienzo de Luiggi.

Séptima división: Ferro de Alvear 1 – Pico FBC 2

Sexta división: Ferro de Alvear 1 – Pico FBC 2

Quinta división: Ferro de Alvear 1 – Pico FBC 1

Resultados, posiciones y próxima fecha

ZONA DE TRES CATEGORÍAS

Séptima división

Ferro de Alvear 1 – Pico FBC 2

Alvear FBC 1 – Ferro de Pico 6

Matienzo 2 – Sp. Independiente 0

Estudiantil 0 – Costa Brava 6

Cultural Argentino 0 – Racing de Castex 9

Agrario de Parera 1 – Rumbo a Vélez 5

POSICIONES

Pico FBC 19

Rumbo a Vélez 18

Matienzo 18

Ferro de Alvear 17

Ferro de Pico 15

Costa Brava 15

Racing de Castex 10

Estudiantil de Castex 9

Sp. Independiente 9

Alvear FBC 6

Cultural Argentino 0

Agrario de Parera 0

Sexta división

Ferro de Alvear 1 – Pico FBC 2

Alvear FBC 6 – Ferro de Pico 0

Matienzo 0 – Sp. Independiente 3

Estudiantil 0 – Costa Brava 1

Cultural Argentino 1 – Racing de Castex 5

Agrario de Parera 10 – Rumbo a Vélez 0

POSICIONES

Costa Brava 22

Sp. Independiente 21

Estudiantil de Castex 17

Ferro de Alvear 15

Racing de Castex 15

Pico FBC 13

Matienzo de Luiggi 12

Alvear FBC 7

Ferro de Pico 6

Agrario de Parera 4

Cultural Argentino 2

Rumbo a Vélez 0

Quinta división

Ferro de Alvear 1 – Pico FBC 1

Alvear FBC 3 – Ferro de Pico 0

Matienzo 2 – Sp. Independiente 1

Estudiantil 3 – Costa Brava 5

Cultural Argentino 4 – Racing de Castex 3

Agrario de Parera 2 – Rumbo a Vélez 4

POSICIONES

Racing de Castex 16

Matienzo de Luiggi 16

Costa Brava 15

Alvear FBC 14

Pico FBC 13

Cultural Argentino 11

Estudiantil de Castex 11

Ferro de Pico 10

Agrario de Parera 6

Sp. Independiente 6

Ferro de Alvear 6

Rumbo a Vélez 5

Próxima fecha -novena-: Matienzo de Luiggi vs. Agrario de Parera; Rumbo a Vélez vs. Alvear FBC; Ferro de Alvear vs. Sportivo Independiente; Ferro de Pico vs. Cultural Argentino; Racing de Castex vs. Estudiantil de Castex; Costa Brava vs. Pico FBC

ZONA DE DOS CATEGORÍAS

Próxima fecha -primera de la revanchas-: Lonquimay Club vs. Deportivo Argentino de Quemú Quemú, Martini FBC vs. All Boys de Trenel, Ferro de Realicó vs. Jorge Newbery de Rancul, Sportivo Realicó vs. Atlético Catriló.

POSICIONES SEXTA DIVISIÓN

Jorge Newbery 21

Sportivo Realicó 18

Deportivo Argentino 13

Ferro de Realicó 10

Martini FBC 9

Atlético Catriló 9

All Boys de Trenel 3

Lonquimay Club 0

POSICIONES QUINTA DIVISIÓN

All Boys de Trenel 17

Jorge Newbery 16

Sportivo Realicó 13

Deportivo Argentino 12

Atlético Catriló 11

Ferro de Realicó 9

Lonquimay Club 1

Martini FBC 1