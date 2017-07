“Poli” Altolaguirre reconoció presiones de Negri a su hermano

El presidente del Comité provincial de la UCR, Hipólito Altolaguirre, reconoció presiones desde el radicalismo nacional para lograr una lista de unidad en La Pampa y que se lograra una lista de unidad de cara a las PASO.

En declaraciones radiales, ‘Poli’ reconoció las presiones sobre el intendente de Santa Rosa, Leandro Altolaguirre. “Leandro recibió el llamado de Mario Negri, la semana pasada, en el marco de lograr una sola lista. Leandro no estaba metido en el proceso de negociación e interna y Negri se lo planteó de una manera vehemente”, dijo.

“Según lo que manifestó él, amenazó con la intervención. Pero Mario Negri no es una autoridad, es solo el presidente del bloque. A la vista está, el distrito no fue intervenido y nosotros hicimos el esfuerzo necesario para lograr la unidad. Todos los que quieren presentarse en las PASO, tienen el derecho y a las pruebas me remito: hoy tenemos tres precandidatos”, señaló a Radio Noticias. “Acá no se bajó una lista por la fuerza”, agregó.

El presidente de la UCR no descartó que Leandro Altolaguirre, también delegado nacional de la UCR, presente una queja formal por las presiones de Negri al comité nacional. “Nosotros habíamos tenido una comunicación antes del cierre con autoridades del comité que planteaban de manera vehemente que haya unidad, pero nosotros siempre dijimos que eso lo resolvería la UCR a través de sus canales institucioneles”, dijo.

¿Pudo saber qué le dijeron a la intendenta Lercari?

No. Las explicaciones las tendrá que dar ella. Cada uno dirá lo que sabe y lo que ha hablado. A mí, personalmente, ningún funcionario nacional de Cambiemos me llamó. Por mí que Braun (quien presionó a intendentes del país con no enviarles más ATN si no se bajaban de algunas listas) diga lo que quiera decir, pero el radicalismo de La Pampa, hasta en los peores momentos, ha sido un partido fuerte y con decisiones propias, con intereses que han representado a los pampeanos.

… Querían imponer la lista de Torroba…

Se trabajó en el marco de unidad y no se pudo llegar una lista de consenso. Lo que no puede hacer un dirigente político de la UCR es coartar la posibilidad a cualquier afiliado a que se presente.

Parece grave que un diputado nacional quiera intervenir en el radicalismo de La Pampa… Leandro se tendrá que quejar…

Las conversaciones sé que terminaron abruptamente y Leandro le transmitió que arreglaran los problemas que tenían en Córdoba.

¿Cómo se ve al gobierno nacional con estas actitudes?

Los delegados del Comité Nacional deberán plantear esto a nivel nacional.

Los famosos ATN para el emprendimiento de obras, ¿se darán?

Creo que no habrá problemas. Las gestiones tienen que seguir y los proyectos también. Leandro asumió con un municipio quebrado y este año le tocó la peor inundación del siglo. Que lo llamen por una cuestión interna en la que no intervenía, yo hubiera reaccionado de la misma manera. Creo que la reacción que tuvo fue la lógica.

Altolaguirre recordó que con la gestión anterior se quejaban de un pensamiento único y autoritario. “La gente votó un cambio y el cambio es para hacer las cosas distintas. Si con ese sentido, hay que agachar la cabeza, yo realmente acompaño lo que dice e hizo Leandro. En un año y medio de gestión se pusieron más caños que en los cuatro de Larrañaga. Se está ordenando las cuentas y el tema de los empleados. Se han presentado proyectos del Plan Director y Estratégico y esto no se hace de un día para el otro”, dijo.

“Digo esto para aclarar las cosas y no entrar en una cuestión de cargos. Acá no pueden venir a imponernos de otro lado las metodologías y menos quienes serán los representantes o no de la provincia. Como radicales, como defensores de la democracia y la defensa de los derechos humanos y la educación pública, estos planteos no tienen sentido y si no, hay que dejar de ser radicales”, cerró.

(Informe: www.planbnoticias.com.ar)