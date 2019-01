Política y pileta: lo que dejaron los cierres de listas

(Por Norberto G. Asquini).- Los cierres de listas para las elecciones de 2019 en La Pampa se hicieron a contrarreloj y se terminaron mientras se descorchaba para las fiestas de fin de año. El Frente Justicialista Pampeano fue el más ordenado, con un cierre sin fisuras. Más desprolija fue la oposición de Cambiemos, producto de las diferencias entre sus socios y del mismo internismo de los radicales.

Sostener el status quo

El FreJuPa fue una maquinita. El armado contuvo a todas las expresiones del PJ, salvo algunos casos irreconciliables, y puntuales. Estuvieron todos representados en la lista de diputados, repartiendo en partes similares a lo que tenía cada línea interna.

Y dando lugar a los intendentes y a las tres expresiones del kirchnerismo. Se mantuvo el status quo, se renovó nombres y se trató de asegurar gobernabilidad, un combo para acompañar la transición de un futuro gobierno de Sergio Ziliotto si se impone el 19 de mayo.

Los únicos más ajustados con esta definición fueron los partidos aliados.

A los que tenían representación institucional como Nuevo Encuentro se le dio el lugar 15 y al massismo el 16. Los últimos lugares expectables de esa boleta. No fue todo generosidad en el PJ frente a las demandas internas y una elección que parece menos competitiva que la de 2017.

El frente peronista tendrá once internas en las localidades. La mayoría en lugares donde el actual intendente deja el cargo, como Lonquimay, o donde gobierna la oposición como Realicó. Hay jefes comunales del PJ que igualmente deben enfrentarse a una lista disidente como Santa Isabel o Algarrobo del Aguila. Y está Santa Rosa, un caso aparte, con 6 boletas y la fragmentación histórica del peronismo.

Los únicos que quedaron afuera de este armado serán los candidatos que competirán con listas propias: dos ex ministros de Verna echados del gabinete como Juan Carlos Tierno (lleva listas propias en 12 localidades) y Rubén Ojuez (en 7) y el diputado Daniel Robledo (en 17) por Pueblo Nuevo, representando al evangelismo político, alejado por cuestiones ideológicas del PJ.

Cambiemos, un cierre desprolijo

En Cambiemos finalmente habrá internas en los cargos provinciales. Los cierres de listas para precandidatos a diputados fueron más que desprolijos. Es que cada fuerza, Propuesta Federal y la UCR, tenían apenas 6 cargos expectables para cada uno. Poco para repartir sin dejar golpeados.

Los radicales sufrieron la crisis de arrastre producto de la dispersión de su dirigencia, el internismo crónico y una conducción partidaria que ha hecho agua en todas sus decisiones. Fue una novela intentar cerrar una lista con la presión del PRO para que bajaran su precandidato a gobernador. La rosca por los cargos estuvo a la orden del día, propia del radicalismo. El manoseo para llevar a Martín Berhongaray como vice finalmente no prosperó, tras bajarse luego de negociar lugares en la boleta de legisladores. Se trató de que quedaran representados todos los sectores para que empujen la boleta a gobernador, a priori debilitada por el cierre a los apurones y las bajas. Los nombres, salvo Francisco Torroba que encabeza, no son representativos. Los radicales sí o sí debían presentar una boleta, aunque no fuera la mejor. Disputan seguir siendo la principal oposición en La Pampa.

En Propuesta Federal las definiciones pasaron por la centralidad de su precandidato a gobernador, Carlos Mac Allister. Esperó a los radicales para hacer una lista de unidad ofreciéndoles el vicegobernador, y al no concretarlo decidió poner un muleto en ese lugar. Muchos esperaban que el segundo fuera el piquense Jorge Audisio que cuenta con mejor imagen y que la lista fuera amarilla pura. La boleta fue a lo Mac Allister: incluyendo a los partidos aliados y con los leales a la cabeza. Aunque hubo cambios para dejar lugar a nombres taquilleros como Eduardo Pepa.

Quedaron algunos heridos por no repetir el cargo en la Legislatura. Mac Allister ya les había advertido que no iban a estar. Algunos sienten que se habían ganado el lugar tras defender al gobierno de Macri en las malas, que fueron bastante. El precandidato analiza que con el andar de la campaña se irá acomodando el armado. Heridos quedaron, pero la resolución fue más ordenada que en la UCR. Igualmente ató algunas cuestiones: evitó internas en muchas localidades, lo que hubiera aglutinado a los radicales. En los pueblos que habrá internas será por cuestiones insalvables y muy locales donde ambos sectores son irreconciliables, como Eduardo Castex e Ingeniero Luiggi.

Finalmente, en los cierres el Partido Socialista, que le dio la espalda a Cambiemos y que llevará al diputado Luis Solana como gobernador logró hacer un cierre destacable con candidatos a intendentes en 7 localidades y con Ariel Toselli como representante del sector agropecuario como vicegobernador. El listado se completa con la izquierda testimonial del MST y Desde El Pie.

La Pampa abrirá el calendario electoral nacional de 2019 con las internas de Cambiemos el 17 de febrero. Tarea difícil será hacer campaña en pleno verano. La política en tiempos de pileta y vacaciones es más que complicada.