Postergaron arranque de Liga Provincial de Fútbol Municipal. Participan 30 equipos

(Speluzzi y Metileo juegan el primer partido de la temporada, en Dorila, por la Zona B)

La Liga Provincial de Fútbol Municipal, edición 2017, arranca el domingo 7 de mayo, postergando una semana su inicio ya que en un principio

se había puesto fecha 30 de abril, pero el Consejo Provincial del Deporte (Co.Pro. De.) tomó tal decisión porque varias comunas no habían cumplimentado con ciertos requisitos que demanda la lista de los jugadores, pero completaron los envíos correspondientes con el agregado que Casa de Piedra vuelve a competir esta temporada, por lo tanto son 30 equipos de la provincia confirmados, distribuidos en dos grupos de 8 equipos (Zonas A y B) y dos de 7 (Zonas D y C).

ZONAS

Zona A: Vértiz, Quetrequén, Adolfo Van Praet, Falucho, Maisonnave, Ceballos, Sarah e Hilario Lagos.

Zona B: Speluzzi, Metileo, Conhello, Pichi Huinca, La Maruja, Agustoni, Dorila y Mauricio Mayer.

Zona C: Anchorena, Colonia Santa María, Gobernador Duval, Quehué, Puelches, Casa de Piedra, Abramo.

Zona D: Club Infantil, Punto Unido y La Estrella (los tres 25 de Mayo), Puelén, Algarrobo del Aguila, Santa Isabel y La Humada.

LOCALÍAS

Las comunas de Sarah (Zona A), Dorila (Zona B), Anchorena (Zona C) y Club Infantil de 25 de Mayo (Zona D) serán locales en la primera fecha.

En el caso de la Comisión de Fomento de Sarah utilizará un terreno de juego de la localidad de Bernardo Larroudé.

ZONA A

Primera fecha – Local Sarah

Vértiz vs. Quetrequén

Van Praet vs Falucho

Maisonnave vs Ceballos

Sarah vs Hilario Lagos

ZONA B

Primera fecha – Local Dorila

Speluzzi vs Metileo

Conhello vs Pichi Huinca

La Maruja vs Agustoni

Dorila vs Mauricio Mayer