Premios para todos

Con la presencia, en representación del Gobierno de La Pampa, del ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Pablo Bensusán, acompañado por el director de Deportes, Ceferino Almúdevar, y los intendentes de Falucho, Oscar Canonero, de Coronel Hilario Lagos, Norberto Rodríguez, y el anfitrión, Serafín Eberhardt, se procedió a la entrega de premios y copas a los cuatro equipos que llegaron a la instancia final, también para el goleador Neri Cornejo (de Quetrequén con 17 tantos), para la valla menos vencida arquero José Torres (de Quetrequén con 14), para el equipo más correcto que resultó ser Coronel Hilario Lagos y al mérito deportivo para Jairo Montelongo (de La Maruja).

PARA LA PRENSA

Incluso se entregaron medallas y presentes a todos los trabajadores de los medios de prensa que cubren, domingo tras domingo, las alternativas de esta competencia fubolística.

MINISTRO

Bensusán felicitó al equipo ganador y también reconoció a cada uno de los jugadores, cuerpos técnicos y ayudantes que participaron de la liga, “por su esfuerzo, dedicación y que junto a los organizadores hicieron posible la realización de este torneo”.

Destacó que esta iniciativa del Gobierno de La Pampa no tendría éxito “sin el apoyo de todos ustedes. Esta Liga es un claro ejemplo de un trabajo con una visión integral de los pampeanos, donde cada uno tiene un espacio de participación, asegurando el acceso a las actividades deportivas de los vecinos de cada una de las localidades pampeanas”.

Aseguró que el gobernador Carlos Verna siempre apoya estas iniciativas de inclusión, “porque tiene una visión integral de los pampeanos. Como siempre lo sostiene, para nosotros no hay pueblos chicos ni grandes, hay vecinos, ciudadanos, donde todos tienen el mismo derecho a tener un espacio de participación”.

“Debemos garantizar estos derechos; junto a los intendentes y profesores de los distintos puntos de la Provincia, en un trabajo en conjunto, tenemos una visión territorial de lo que es y lo que significa el deporte”, añadió el ministro.

Este año participaron 32 equipos de localidades pampeanas “que posiblemente no tengan la oportunidad de que sus equipos puedan competir en los campeonatos de las dos Ligas federadas de la Provincia. Por eso sostenemos que es un programa de inclusión social, donde se defienden los colores del pueblo en un marco de respeto”.

En ese sentido y a partir de la importancia de este tipo de acciones, Bensusán manifestó “este sueño es una realidad y es el puntapié inicial para el desafío de lo que será la organización de esta Liga para el año 2018, sin perder de vista el carácter social y de inclusión de este programa”.

Finalmente agradeció a Ceferino Almúdevar y a todo su equipo de trabajo por la invitación a compartir eL cierre, y transmitió el saludo de la ministra de Desarrollo Social, Fernanda Alonso, quien no pudo asistir al evento de esta tarde.