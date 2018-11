Presentaron “Duatlón 122 Aniversario” de Intendente Alvear

Francisco Traverso, intendente municipal, acompañado por Karina Herrero y Aníbal Casañas, organizadores del evento, presentaron los detalles de esta competencia que se realizará por primera vez en la localidad, en el marco del 122° aniversario.

Durante el mes de noviembre, nuestra localidad celebra un nuevo aniversario fundacional. En este sentido, desde el municipio local se organizan diversos eventos que dan marco a las celebraciones; y también se acompaña a todas las instituciones que se suman a dichos festejos organizando actividades de diversa índole.

La semana pasada se realizó la presentación del “Duatlón 122 Aniversario” evento deportivo que se llevará a cabo el domingo 18 de noviembre y que es la primera vez que se realiza en la localidad.

Francisco Traverso destacó durante la conferencia de prensa que “es una propuesta deportiva original, que no se ha visto por acá y que sin dudas va a ser un éxito”; y agregó que “siempre es bueno destacar y acompañar todos los eventos deportivos y a los atletas de Alvear, principalmente porque queremos fomentar la actividad física y la práctica deportiva de todas las disciplinas”.

Por su parte, Aníbal Casañas, del gimnasio KAF explicó cómo surgió esta actividad “esta idea surge después de Alvear Corre el evento que se realizó en abril y que tuvo un gran acompañamiento; y ahí quedó la idea de hacer algo distinto, como una prueba combinada. Es una oportunidad para la gente que se dedica al running, a la bici, que están en actividad física, y que quieren participar en un competencia”.

Características de la competencia

El Duatlón es el domingo 18 de noviembre y consta de dos actividades: pedestrismo y ciclismo. La competencia se denomina spring, y es la distancia más corta para este tipo de combinados; consta de 5 kilómetros de pedestrismo, 20 kilómetros de bicicleta y en una segunda transferencia se deja la bicicleta para salir nuevamente a correr 2,5 kilómetros más.

Se puede realizar tanto en modalidad posta como individual, esto quiere decir que los atletas pueden competir solos o acompañados (uno hace ciclismo y otro pedestrismo).

Inscripción

La inscripción se puede realizar a través del email alvearcorre@gmail.com, o para aquellos que residen en Intendente Alvear, la inscripción se realiza personalmente en el gimnasio KAF. Al respecto Karina Herrero aclaró que “…pueden inscribirse todos los interesados a partir de los 18 años de edad. Estamos recibiendo constantemente consultas, por suerte ya tenemos muchos inscriptos también. Los que se inscriban durante todo el mes de octubre reciben una bonificación; a partir del mes de noviembre tiene un pequeño incremento y se van a poder inscribir hasta dos días antes de la carrera”.

Categorías

Las categorías serán: individual damas, individual caballeros y la categoría posta, que puede ser mixta o no; a partir de los 18 años. Por otra parte, hay una categoría especial para Estudiantes (sólo para las localidades de Alvear y Ceballos) y que es un circuito diferente con una modificación en la distancia para que no sea tan exigente: 5 kilómetros corriendo y 20 kilómetros de bicicleta. Por otra parte, la fiscalización estará a cargo de Marathón Eventos, de Daniel Mingroni y la locución y relato la realizará Juan Carlos Vega.

Cierre con show y premiación

A la jornada de competencia se suma además varios atractivos totalmente abiertos al público; como destacaron sus organizadores “la entrada en calor va a ser totalmente abierta, tanto para los atletas como para la gente que quiera sumarse, a cargo de Valeria Vicente con una clase de zumba libre”.

Asimismo, agregaron también “que éste es un evento lindo de ver, allí en la explanada principal de la plaza va a estar el parque cerrado donde van a poder ver cómo los atletas del primer tramo del pedestrismo llegan a tomar sus bicicletas, salen a hacer el ciclismo, vuelven a dejar sus bicicletas…las transiciones que se hacen. Es algo lindo que no se ha visto mucho acá”.

Para finalizar, al momento de la premiación también habrá un show musical a cargo de Rodrigo Domínguez.

En otro orden, desde la organización agradecieron especialmente a todos los sponsors y firmas comerciales que los acompañan “…a la Municipalidad de Intendente Alvear que nos ayuda mucho en la organización sobre todo desde el Área de Deportes del municipio; y al Grupo Asegurador La Segunda, que es una empresa que nos acompañó desde el principio y que van a estar a cargo de asegurar a los atletas y sin ellos sería imposible realizar el evento”, puntualizaron.