Primera B: igualdad en Bernardo Larroudé

En el marco de la séptima fecha del torneo de la Primera B de la Liga Pampeana de Fútbol, en Bernardo Larroudé empataron 1 a 1 Centro Recreativo y Ferro de Alvear. Siguiendo con los cotejos de la Zona Norte ganaron Rivadavia de Arata y Sportivo Realicó. Ahora, el ‘rojinegro’ realiquense es el único escolta de Ferro de Realicó. En la Zona Centro Sur, Lonquimay Club goleó 4 a 2 a Cultural Argentino y es el nuevo puntero.

Síntesis de la jornada

Zona Norte

Centro Recreativo Larroudé 1 – Ferro de Alvear 1

Goles: Gustavo Díaz (R); Gino Sineo (FA)

Arbitro: Leonardo Sosa

Sub 20: ganó Ferro de Alvear 2 a 0

Cancha: Recreativo Larroudé

Rivadavia de Arata 2- All Boys de Trenel 1

Goles: Nicolás Domínguez y Bruno Vassallo e/c (R), Marcelo Vassallo (AB)

Arbitro: Flavio Mendoza

Sub 20: ganó All Boys 3 a 1

Cancha: Rivadavia de Arata

Alta Italia FBC 0 – Sportivo Realicó 1

Gol: Boris Reid

Arbitro: Emanuel Gómez

Sub 20: ganó Sportivo 4 a 1

Cancha: Alta Italia FBC

POSICIONES

Primera división

Ferro de Realicó 11

Sportivo Realicó 8

Rivadavia de Arata 7

All Boys de Trenel 6

Recreativo Larroudé 6

Ferro de Alvear 5

Alta Italia FBC 5

Sub 20

All Boys de Trenel 12

Sportivo Realicó 11

Ferro de Alvear 8

Rivadavia de Arata 8

Ferro de Realicó 5

Centro Recreativo 4

Alta Italia FBC 2

Próxima fecha -séptima-:

Sportivo Realicó – Rivadavia de Arata

All Boys de Trenel – Recreativo Larroudé

Ferro de Alvear – Ferro de Realicó

Libre: Alta Italia FBC

Zona Centro Sur

Juventud Regional de Cané 0 – Cultura Integral de Colonia Barón 1

Gol: Iván Roll

Arbitro: Oscar Gamboa

Sub 20: ganó Cultura Integral 2 a 1

Cancha: Juventud Regional

Lonquimay Club 4 – Cultural Argentino 2

Goles: Miguel Eberts -3- y Enzo González (LC); Ricardo Romero, Nicolás Bosoletti (CA)

Arbitro: Maximiliano Reinoso

Sub 20: ganó Cultural Argentino 2 a 0

Cancha: Lonquimay Club

Deportivo Unión 0 – Deportivo Ranqueles 2

Goles: Braian Moreira y Cristian Franco

Expulsado: Nicolás Martínez (DU)

Arbitro: Norberto Britos

Sub 20: ganó Deportivo Ranqueles 1 a 0

Cancha: Cultural Argentino

Deportivo Belgrano 0 – Atlético Catriló 0

Goles: no hubo

Expulsado: Angelo Ortíz (DB)

Arbitro:

Sub 20: ganó Atlético Catriló 2 a 0

Cancha: Belgrano de Villa Mirasol

POSICIONES

Primera división

Lonquimay Club 12

Cultural Argentino 11

Juventud Regional 10

Cultura Integral 10

Deportivo Ranqueles 8

Atlético Catriló 6

Deportivo Unión 4

Deportivo Belgrano 1

Sub 20

Atlético Catriló 18

Cultura Integral 11

Deportivo Unión 10

Deportivo Belgrano 10

Cultural Argentino 8

Deportivo Ranqueles 5

Juventud Regional 4

Lonquimay Club 1

Próxima fecha: -séptima-

Cultura Integral de Colonia Barón – Belgrano de Villa Mirasol

Atlético Catriló – Deportivo Unión

Deportivo Ranqueles – Lonquimay Club

Cultural Argentino – Juventud Regional de Miguel Cané