Primera B: mandan Ferro de Realicó y Juventud Regional

Se jugó parcialmente la cuarta fecha del torneo de la Primera B de Liga Pampeana de Fútbol, porque se suspendió el encuentro entre Alta Italia FBC y Ferro de Alvear por el mal estado del campo de juego. Con los resultados registrados Ferro de Realicó quedó como líder en la Zona Norte y Juventud Regional de Miguel Cané en la Zona Centro Sur

Síntesis de la jornada

ZONA NORTE

Rivadavia de Arata 0 – Ferro de Realicó 5

Goles: Jesús Funes -2-, Francisco Burzi, Daniel Pinea y Lucas Flores (FR)

Expulsados: Kevin Díaz, Emanuel Díaz y Claudio Heim (R)

Árbitro: Mauricio Navarro

Asistentes: Leonardo Caimari y Omar Padilla

Sub 20: ganó Rivadavia 3 a 2

Estadio: Semillero Celeste

Sportivo Realicó 2 – All Boys de Trenel 1

Goles: Carlos Gianinetto y Gastón Argüello (SR); Kevin Luna (AB)

Expulsado: Bruno Vassallo (AB)

Árbitro: Franco Morón

Asistentes: Ezequiel Della Croce y Claudio Villafañe

Sub 20: ganó Sportivo 1 a 0

Estadio: Parque Rojo

Alta Italia FBC – Ferro de Alvear

(suspendido por el mal estado del campo de juego)

Estadio: Jorge Toselli

Libre: Centro Recreativo Larroudé.

POSICIONES

Primera división

Ferro de Realicó 8,

Alta Italia FBC (*) 5

Sportivo Realicó 5

Recreativo Larroudé 5

All Boys de Trenel 3

Ferro de Alvear (*) 1

Rivadavia de Arata 1

Sub 20

Sportivo Realicó 8

Rivadavia de Arata 7

All Boys de Trenel 6

Ferro de Realicó 4.

Centro Recreativo 3

Alta Italia FBC (*) 1

Ferro de Alvear (*) 1

(* tienen partido pendiente)

Próxima fecha -quinta-: All Boys vs. Alta Italia FBC; Ferro de Alvear vs. Club Rivadavia; Ferro de Realicó vs. Centro Recreativo Larroudé. Libre: Sportivo Realicó.

ZONA CENTRO-SUR

Lonquimay Club 0 – Cultura Integral 0

Árbitro: Marcos Díaz

Asistentes: Marcelo Pardo y Néstor Aredondo

Sub 20: ganó Cultura Integral 2 a 1

Estadio: Carlos Alfageme

Deportivo Unión 2 – Juventud Regional 3

Goles: Carlos Méndez y Jonathan Céspedes (DU); Tomás Altamiranda, Cristian Vázquez y Franco Vázquez (JR)

Expulsado: Carlos Méndez (DU)

Árbitro: Iván Ramonda

Asistentes: Oscar Gamboa y Walter Ayala

Sub 20: ganó Deportivo Unión 5 a 0

Estadio: El Volcán (Cultural Argentino)

Deportivo Belgrano 1 – Cultural Argentino 1

Goles: Gabriel Chacón (DB); Alejandro Sánchez (CA)

Expulsado: Renzo Díaz (DB)

Árbitro: Jorge Santillán

Asistentes: Juan Figueroa y Darío Alanis

Sub 20: ganó Deportivo Belgrano 2 a 1

Estadio: Dante Carlos Zanni

Atlético Catriló 2 – Deportivo Ranqueles 2

Goles: Fernando Palavecino y Kevin Abascal e/c (AC); Axel Carmona -2- (DR)

Árbitro: Jorge Mendoza

Asistentes: Ezequiel Roldán y Joan Méndez

Sub 20: ganó Atlético Catriló 2 a 1

Estadio: Meridiano V

POSICIONES

Primera división

Juventud Regional 9

Cultural Argentino 8

Lonquimay Club 8

Atlético Catriló 5

Deportivo Unión 4

Cultura Integral 4

Deportivo Ranqueles 2

Deportivo Belgrano 1

Sub 20

Atlético Catriló 12

Deportivo Unión 9

Deportivo Belgrano 9

Cultura Integral 5

Cultural Argentino 4

Juventud Regional 3

Deportivo Ranqueles 1

Lonquimay Club 0

Próxima fecha -quinta-: Cultura Integral vs. Atlético Catriló; Deportivo Ranqueles vs. Deportivo Belgrano; Cultural Argentino vs. Deportivo Unión; Juventud Regional vs. Lonquimay Club.