Primera B: el puntero de la Zona Norte ganó en Alvear

1 of 13

Se jugó esta tarde la séptima fecha, última de la primera ronda, del Torneo de la Primera B de Liga Pampeana de Fútbol. En nuestra localidad el puntero de la Zona Norte, Ferro de Realicó, venció 1 a 0 a Ferro de Alvear y sacó 5 puntos de ventaja a sus perseguidores, Sportivo Realicó y All Boys de Trenel. El ‘rojinegro’ realiquense empató con Rivadavia de Arata, mientras que el conjunto trenelense derrotó 6 a 1 a Centro Recreativo Larroudé. En la Zona Centro Sur hay dos en la cima, Lonquimay Club y Cultura Integral de Colonia Barón.

Síntesis de la jornada

ZONA NORTE

Ferro de Alvear 0 – Ferro de Realicó 1

Gol: Marcos Tobares

Arbitro: Maximiliano Reinoso

Sub 20: ganó Ferro de Alvear 2 a 1

Cancha: Ferro de Alvear

Sportivo Realicó 1 – Rivadavia de Arata 1

Goles: Cristian Argüello (SR); Leandro Grosso (R)

Arbitro: Norberto Britos

Sub 20: ganó Rivadavia 3 a 1

Cancha: Sportivo Realicó

All Boys de Trenel 6 – Centro Recreativo Larroudé 1

Goles: Gastón Mondino -2-, Marcos Alfonzo -2-, Emiliano Bruno y Franco Oviedo

(AB); Santiago Tobares (CR)

Arbitro: Emanuel Gómez

Sub 20: ganó All Boys 6 a 0

Cancha: All Boys de Trenel

Libre: Alta Italia FBC

POSICIONES

Primera división

Ferro de Realicó 14

All Boys de Trenel 9

Sportivo Realicó 9

Rivadavia de Arata 8

Recreativo Larroudé 6

Ferro de Alvear 5

Alta Italia FBC 5

Sub 20

All Boys de Trenel 15

Ferro de Alvear 11

Sportivo Realicó 11

Rivadavia de Arata 11

Ferro de Realicó 5

Centro Recreativo 4

Alta Italia FBC 2

Próxima fecha -octava-

All Boys de Trenel – Ferro de Realicó

Sportivo Realicó – Recreativo Larroudé

Rivadavia de Arata – Alta Italia FBC

Libre: Ferro de Alvear

ZONA CENTRO SUR

Cultura Integral 1 – Deportivo Belgrano 0

Gol: Federico Hollmann

Expulsados: Facundo Rodríguez y Ramiro Leguizamón (DB)

Arbitro: Martín Ordónez

Sub 20: ganó Deportivo Belgrano 2 a 1

Cancha: Cultura Integral de Colonia Barón

Atlético Catriló 3 – Deportivo Unión 1

Goles: Damián Schap, Hernán Fernández, Andrés Palavecino (AC); Sebastián Jaquet (DU)

Arbitro: Matías Fúnes

Sub 20: ganó Deportivo Unión 4 a 3

Cancha: Atlético Catriló

Deportivo Ranqueles 1 – Lonquimay Club 1

Goles: Luciano Rodríguez (DR); Miguel Eberts (LC)

Arbitro: Flavio Mendoza

Sub 20: ganó Deportivo Ranqueles 3 a 1

Cancha: Deportivo Ranqueles

Cultural Argentino 1 – Juventud Regional 1

Goles: Andrés Dalmasso (CA); Cristian Baldissoni (JR)

Arbitra: Yésica Correa

Sub 20: ganó Cultural Argentino 1 a 0

Cancha: Cultural Argentino

POSICIONES

Primera división

Lonquimay Club 13

Cultura Integral 13

Cultural Argentino 12

Juventud Regional 11

Deportivo Ranqueles 9

Atlético Catriló 9

Deportivo Unión 4

Deportivo Belgrano 2

Sub 20

Atlético Catriló 18

Deportivo Unión 13

Deportivo Belgrano 13

Cultura Integral 11

Cultural Argentino 11

Deportivo Ranqueles 8

Juventud Regional 4

Lonquimay Club 1

Próxima fecha: -octava-

Cultural Argentino – Cultura Integral

Atlético Catriló – Lonquimay Club

Belgrano de Villa Mirasol – Deportivo unión

Deportivo Ranqueles – Juventud Regional de Miguel Cané