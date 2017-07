Primera B: tres punteros en la Zona Norte

Se jugó esta tarde la tercera fecha del torneo de Primera B de Liga Pampeana de Fútbol. En la Zona Norte hay tres punteros Alta Italia FBC, Recreativo Larroudé y Ferro de Realicó. En el otro grupo mandan Cultural Argentino y Lonquimay Club.

Sintesis de la jornada

ZONA NORTE

Ferro de Alvear 1 – Sportivo Realicó 1

Goles: Gino Sineo (FA); Gastón Argüello (SR)

Expulsado: Esteban Ormeño (FA)

Árbitros: Cristian Ramonda

Asistentes: Gustavo Núñez y Nicolás Vaquero

Sub 20: igualaron 3 a 3

Estadio: Parque de la Tradición

Ferro de Realicó 2 – Alta Italia FBC 2

Goles: Daniel Quiles -2- (FR); Juan Rattalino, Diego Centurión (AI)

Árbitros: Emilio Rigal

Asistentes: Enzo Benítez y Juan Castagnol

Sub 20: ganó Ferro de Realicó 3 a 1

Estadio: Cincuentenario

Recreativo Larroudé 1 – Rivadavia de Arata 1

Goles: Gustavo Díaz (CRL); Natanael Díaz (CR)

Expulsados: Lautaro Monge (CRL); Jonathan Gutiérrez (CR)

Árbitros: Martín Ordoñez

Asistentes: Oscar Gamboa y Andrés Cuello

Sub 20: ganó Rivadavia de Arata 3 a 1

Estadio: Horacio Amieva

POSICIONES

Alta Italia FBC 5

Recreativo Larroudé 5

Ferro de Realicó 5

All Boys 3

Sportivo Realicó 2

Ferro de Alvear 1

Rivadavia de Arata 1

Cuarta fecha: Rivadavia vs. Ferro de Realicó; Alta Italia FBC vs. Ferro de Alvear; Sportivo Realicó vs. All Boys. Libre: Centro Recreativo Larroudé.

ZONA CENTRO-SUR

Cultura Integral 1 – Deportivo Ranqueles 1

Goles: Fernando Gómez (CI); Néstor Reveco (DR)

Árbitros: Flavio Mendoza

Asistentes: Maximiliano Mendoza y Mauricio Rodríguez

Sub 20: igualaron 0 a 0

Estadio: Oscar Dolce

Cultural Argentino 3 – Atlético Catriló 0

Goles: Cristian Cisneros, Nicolás Bossoletti -2-

Árbitros: Norberto Britos

Asistentes: Ezequiel Della Croce y Ezequiel Feito

Sub 20: ganó Atlético Catriló 3 a 2

Estadio: El Volcán

Juventud Regional 4 – Deportivo Belgrano 1

Goles: Cristian Vázquez, Franco Vázquez, Cristian Baldissoni, Pedro San Juan (JR);

Ángelo Ortíz (DB)

Árbitros: Marcelo Aredondo

Asistentes: Marcos Fernández y Kevin Mendoza

Sub 20: ganó Deportivo Belgrano 2 a 1

Estadio: Fortunato Echeverría

Lonquimay Club 3 – Deportivo Unión 1

Goles: Michel Miranda -2-, Walter Nicollier (LC); Jonathan Céspedes (DU)

Árbitros: Emanuel Gómez

Asistentes: Ezequiel Roldán y Facundo Núñez

Sub 20: ganó Deportivo Unión 5 a 1

Estadio: Carlos Alfageme

POSICIONES

Cultural Argentino 7

Lonquimay Club 7

Juventud Regional 6

Atlético Catriló 4

Deportivo Unión 4

Cultura Integral 3

Deportivo Ranqueles 1

Deportivo Belgrano 0

Cuarta fecha: Lonquimay Club vs. Cultura Integral; Deportivo Unión vs. Juventud Regional; Deportivo Belgrano vs. Cultural Argentino; Atlético Catriló vs. Deportivo Ranqueles.