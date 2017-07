“Hay productores quebrados y las peleas políticas no les sirven de nada”

El diputado Luis Solana dijo que “Nación y Provincia tienen que sentarse frente a frente en la misma mesa para buscar soluciones urgentes y consensuadas. La pelea política entre el gobierno provincial y el de Cambiemos es estéril. Mientras tanto, hay productores aislados, intendentes desesperados y cooperativas al borde de la quiebra”.

Solana pidió al gobierno provincial y al nacional que haya una mesa de diálogo entre los representantes de los organismos de cada jurisdicción (Recursos Hídricos, Vialidad, Obras Públicas) con productores agropecuarios e intendentes afectados para consensuar y encontrar soluciones a las graves inundaciones que afectan al noreste provincial.

El diputado resaltó que “el principio de solución es que todos tiren para el mismo lado. En el marco de este desastre las elecciones no le importan a quienes se ven afectados de toda manera, que los gobiernos no se confundan”.

“La coyuntura de nuestros pueblos es caótica. Si bien la inundación no la puede prever nadie la solución es responsabilidad de la política y excede la capacidad de los gobiernos municipales y de un gobierno provincial”, indicó.

El legislador afirmó: “Los conflictos políticos demoran las soluciones. Estoy pidiendo que se dejen las peleas políticas de lado, que la problemática de las inundaciones se preserve de la coyuntura electoral, que no sea parte de las diferencias políticas circunstanciales”.

“El problema urgente es salvar al productor, a los comercios de los pueblos y a las cooperativas que hoy están en quiebra porque no pueden comercializar. Debe haber líneas de créditos a tasa cero, ese es el rol del Banco Nación. Pero también definir el financiamiento para obras de fondo como la obra de los Daneses y un sistema que lleve el agua del Norte hasta el Atlántico, de manera de recuperar en el menor tiempo la capacidad productiva de nuestra provincia”, aseguró.

“Como legislador me piden soluciones, y estoy convencido que la solución es que Provincia y Nación encuentren el camino del diálogo sin demoras y preserven este ámbito institucional al margen de las elecciones. Siempre queremos que quienes nos gobiernan, gobiernen bien, y eso es sentarse juntos pensando en los productores y en las localidades afectadas”, indicó.