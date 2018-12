Provincial de Juveniles: Alvear FBC en la final

Se jugaron los encuentros revanchas de semifinales del Torneo Provincial de Juveniles “NoaPortezuelo en manos de Mendoza”. En categoría 2002 (quinta división), Alvear FBC empató 0 a 0 en Santa Rosa (había ganado 1 a 0 en Intendente Alvear) y jugará la final ante Costa Brava. En la categoría 2004 definirán Costa Brava y All Boys de Santa Rosa.

Síntesis de la jornada

CATEGORÍA 2002

La Barranca 0 – Alvear FBC 0

Goles: no hubo

Ida: Alvear FBC 1 – La Barranca 0

Global: Alvear FBC 1 a 0

FINALISTA: Alvear Fútbol Club

Racing de Castex 1 – Costa Brava 3

Goles: Gonzalo Correa, Lucio Funes, Emiliano Morán (CB); Agustín Resch (R)

Ida: Costa Brava 2 – Racing de Castex 1

Global: Costa Brava 5 a 2

FINALISTA: Costa Brava

CATEGORÍA 2004

La Barranca 2 – Costa Brava 1

Goles: Iván Moreyra, Benjamín Torres (LA); Jairo Viola (CB)

Ida: Costa Brava 3 – La Barranca 0

Global: Costa Brava 4 a 2

FINALISTA: Costa Brava

All Boys de Santa Rosa 4 – Unión (Gral Campos) 1

Goles: Valentino Carlucche, Juan Ignacio Ramírez, Juan

Ignacio Vilchez y Juan Cabral (AB); Tomás Consiglio (U)

Ida: Unión (Campos) 1 – All Boys (SR) 1

Global: All Boys 5 a 2

FINALISTA: All Boys de Santa Rosa

Las finales arrancarán el fin de semana próximo. El reglamento establece que los juegos de ida serán en jurisdicción de la Cultural excepto que no hubiera ningún clasificado, como sucede en la 2002, de manera que Alvear FBC y Costa deberán acordar la cancha. En la 2004, en cambio, All Boys será local.