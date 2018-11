Provincial de Menores: Alvear FBC en semifinales

Se jugó esta tarde la última fecha de la etapa clasificatoria del torneo Provincial de Menores, en la cual salieron los semifinalistas de las dos categorías. En la divisional 2002 accedieron a esa instancia Costa Brava, La Barranca de Santa Rosa, Alvear FBC y Racing de Castex. En la 2014 irán por el título provincial: Costa Brava, La Barranca de Santa Rosa, All Boys de Santa Rosa y Unión de General Campos.

Síntesis de la jornada

QUINTA DIVISIÓN (Categoría 2002)

Zona A

Costa Brava 5 – Pico Fútbol Club 1

Goles: Tobías Gómez, Joaquín Arce, Lucio Funes, Thomás Palacios, Mariano Baroni (CB); Lautaro Saavedra -penal- (P)

Argentino (Darregueria) 1 – Huracán (Guatraché) 2

Goles: Nicolás Centurión y Adrián Senger (H)

POSICIONES

Costa Brava 11

Argentino de Darregueira 8

Pico Fútbol Club 7

Huracán de Guatraché 7

CLASIFICADO: Costa Brava

Zona B

Racing de Castex 0 – Matienzo de Luiggi 2

Goles: Alexis Quiroga y Valentín Correa

Independiente de Doblas 1 – La Barranca 1

Goles: Juan Mazzuco en contra (ID); Valentino Fiorda (LB)

POSICIONES

La Barranca de Santa Rosa 11

Racing de Castex 11

Independiente de Doblas 7

Matienzo de Luiggi 4

CLASIFICADOS: La Barranca de Santa Rosa y Racing de Castex

Zona C

Alvear Fútbol Club 2 – Deportivo Argentino 2

Goles: Maximiliano Morales y Santiago Ponce; Jesús Gómez -2- (DA)

Belgrano 1 – All Boys 0

Gol:

POSICIONES

Alvear Fútbol Club 10

All Boys de Santa Rosa 8

Belgrano de Santa Rosa 8

Deportivo Argentino de Quemú 5

CLASIFICADO: Alvear FBC

SEMIFINALISTAS

Costa Brava

La Barranca

Alvear FBC

Racing de Castex

SEXTA DIVISIÓN (Categoría 2004)

Zona A

Costa Brava 0 – Sportivo Realicó 2

Goles: Alvaro Torres -2-

Gimnasia (Darregueira) 0 – Unión de Campos 4

Goles: Suazo -2-, Garilans y Ramírez

POSICIONES

Costa Brava 13

Unión de General Campos 13

Sportivo Realicó 9

Gimnasia de Darregueira 0

CLASIFICADOS: Costa Brava y Unión de General Campos

Zona B

Racing de Castex 0 – Jorge Newbery 2

Goles:

Ferro de Toay 2 – La Barranca 2

Goles:

POSICIONES

La Barranca de Santa Rosa 14

Jorge Newbery de Rancul 13

Ferro de Toay 4

Racing de Castex 3

CLASIFICADO: La Barranca de Santa Rosa

Zona C

Estudiantil 1 – Ferro de Alvear 0

Gol:

Mac Allister 1 – All Boys 2

Goles:

POSICIONES

All Boys de Santa Rosa 13

Dep. Mac Allister 12

Estudiantil de Castex 7

Ferro de Alvear 3

CLASIFICADO: All Boys de Santa Rosa

SEMIFINALISTAS

Costa Brava

La Barranca de Santa Rosa

All Boys de Santa Rosa

Unión de General Campos