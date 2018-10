Provincial de Menores: triunfos alvearenses en el arranque

(Festejo del primer gol de Ferro de Alvear convertido por Santiago Falkenstein)

Se completó esta tarde la primera fecha del Torneo Provincial de Menores 2018 “#NoAPortezuelo, en manos de Mendoza” y hubo triunfos de los dos representantes de nuestra localidad. En sexta división de Ferro de Alvear en su cancha venció 2 a 1 a Estudiantil de Castex, partido correspondiente a la Zona C. Por este mismo grupo All Boys de Santa Rosa le ganó 3 a 0 a Deportivo Mac Allister.

Por su parte, la quinta división de Alvear FBC se impuso por 1 a 0 en Quemú Quemú, también por la Zona C, en donde Belgrano goleó 5 a 1 a All Boys, ambos de la capital pampeana. (ampliaremos)

1 of 14

Síntesis de la jornada

SEXTA DIVISIÓN

Zona A

Sportivo Realicó 1 – Costa Brava 2

Goles: Alvaro Torres -penal- (SR); Franco Domínguez y Enzo Luna (CB)

Unión de Gral Campos 2 – Gimnasia de Darregueira 0

Goles: Juan Cruz Gertner y Tomás Ramírez

POSICIONES

Unión de General Campos 3

Costa Brava 3

Sportivo Realicó 0

Gimnasia de Darregueira 0

Segunda fecha

Gimnasia (Darregueira) – Sportivo Realicó

Costa Brava – Unión (Gral Campos)

Zona B

Jorge Newbery de Rancul 3 – Racing de Castex 1

Goles: Donato -2- y Cena (JN); Aston Buttafuoco (R)

La Barranca de Santa Rosa 3 – Ferro de Toay 1

Goles: Manuel González, Nicolás Fernández y Baltazar Lorda (LB); Carlos Haberkon (FT)

POSICIONES

Jorge Newbery 3

La Barranca 3

Racing de Castex 0

Ferro de Toay 0

Segunda fecha

Ferro de Toay – Jorge Newbery

Racing de Castex – La Barranca

Zona C

Ferro de Alvear 2 – Estudiantil de Castex 1

Goles: Santiago Falkenstein y Máximo Guardia (FA); Juan Rattalino (E)

All Boys de Santa Rosa 3 – Dep. Mac Allister 0

Goles: Juan Cabral y Juan Vilchez -2-

POSICIONES

All Boys de Santa Rosa 3

Ferro de Alvear 3

Estudiantil de Castex 0

Dep. Mac Allister 0

Segunda fecha

Dep. Mac Allister – Estudiantil

Ferro de Alvear – All Boys

QUINTA DIVISIÓN

Zona A

Pico Fútbol Club 2 – Costa Brava 4

Goles: Lucio Funes -2- Tobías Gómez – Alexander Sosa (CB); Renato Racca y Santiago Hevia (P)

Huracán de Guatraché 0 – Argentino de Darregueira 2

Goles: Jared Ayude y Gianluca Gianzanagosti

POSICIONES

Costa Brava 3

Argentino de Darregueira 3

Huracán de Guatraché 0

Pico Fútbol Club 0

Segunda fecha

Argentino (Darregueira) – Pico FBC

Costa Brava – Huracán (Guatraché)

Zona B

Matienzo de Luiggi 1 – Racing de Castex 1

Goles: Valentín Aguilera (M); Alejo Aman (R)

La Barranca (Santa Rosa) 6 – Independiente de Doblas 3

Goles: Valentino Fiorda -3-, Julian Holzman, Juan Zamora y Facundo Quiroga (LB); Juan Alvarez y Tomás Alvarez -2- (ID)

POSICIONES

La Barranca 3

Matienzo de Luiggi 1

Racing de Castex 1

Independiente de Doblas 0

Segunda fecha

Independiente (D) – Matienzo

Racing – La Barranca

Zona C

Dep. Argentino de Quemú – Alvear Fútbol Club 1

Gol: Maximiliano Morales

All Boys de Santa Rosa 1 – Belgrano de Santa Rosa 5

Goles: Francesco Ingrassia) (AB); Tomás Stay -2-, Andrés Blanco, Ezequiel Silveyra e/c y Lautaro Otero (GB)

POSICIONES

Belgrano de Santa Rosa 3

Alvear Fútbol Club 3

Deportivo Argentino 0

All Boys de Santa Rosa 0

Segunda fecha

Belgrano – Dep. Argentino

Alvear FBC – All Boys