Quinta fecha del Provincial de Menores

(Alvear FBC igualó con All Boys en la capital pampeana)

Se completó este sábado la quinta fecha del Torneo Provincial de Menores “NOaPortezuelo en manos de Mendoza”. En la categoría 2004 ya hay dos clasificados, Costa Brava y La Barranca de Santa Rosa. Cabe mencionar que acceden a semifinales los primeros de cada grupo y el mejor segundo.

Síntesis de la jornada

QUINTA DIVISIÓN (Categoría 2002)

Zona A

Pico FBC 2 – Argentino de Darregueira 0

Goles: Lautaro Saavedra -2-

Huracán de Guatraché 1 – Costa Brava 5

Goles: Rodrigo Raiteri (H); Tomás Palacios -2- Lucio Funes, Joaquín Arce y Joel Luna (CB)

POSICIONES

Argentino de Darregueira 8

Costa Brava 8

Pico Fútbol Club 7

Huracán de Guatraché 4

Sexta fecha -última-

Costa Brava – Pico Fútbo Club

Argentino (D) – Huracán (G)

Zona B

Matienzo 3 – Independiente de Doblas 4

Goles: Sebastián Quiroga -2-, José Lucero (M), Ian Ozán, Luis Magallanes, Pablo Coller -2- (I)

La Barranca 2 – Racing de Castex 2

Goles: Valentino Fiorda y Valentín Biscayart (LB); Agustín Resch y Alejo Aman (R)

POSICIONES

Racing de Castex 11

La Barranca de Santa Rosa 10

Independiente de Doblas 6

Matienzo de Luiggi 1

Sexta fecha -última-

Racing de Castex – Matienzo de Luiggi

Independiente de Doblas – La Barranca

Zona C

All Boys 2 – Alvear FBC 2

Goles: Federico Quinteros y Tomás Sánchez (AB); Walter Ibarra, Maximiliano Morales (A)

Dep. Argentino 3 – Belgrano 1

Goles: Silvestre -2- Franco Ríos (DA); Emmanuel Ibarlucea (B)

POSICIONES

Alvear Fútbol Club 9

All Boys de Santa Rosa 8

Belgrano de Santa Rosa 5

Deportivo Argentino de Quemú 4

Sexta fecha -última-

Alvear Fútbol Club – Deportivo Argentino

Belgrano – All Boys

SEXTA DIVISIÓN (Categoría 2004)

Zona A

Sp. Realicó – Gimnasia de Darregueria

(suspendido a los 29′ del primer tiempo, por tomenta eléctrica, ganaba Sportivo Realicó 1 a 0 con gol de Julián Lucero)

Unión de Gral Campos 2 – Costa Brava 2

Goles: Ignacio Garilans y Guido Consiglio (U); Jairo Viola -2- (CB)

POSICIONES

Costa Brava 13

Unión de General Campos 10

Sportivo Realicó (*) 3

Gimnasia de Darregueira (*) 0

(tienen partido suspendido a los 29′ (pt) ganaba Sportivo 1 a 0)

Sexta fecha -última-

Costa Brava – Sportivo Realicó

Gimnasia (D) – Unión de Campos

Zona B

Jorge Newbery 3 – Ferro de Toay 2

Goles: Pedro Díaz, Joaquín Ocampos (F)

La Barranca 2 – Racing de Castex 1

Goles: Bautista Moreira y Nicolás González (LB); Gastón Buottafocco (R)

POSICIONES

La Barranca de Santa Rosa 13

Jorge Newbery de Rancul 10

Ferro de Toay 3

Racing de Castex 3

Sexta fecha -última-

Racing – Jorge Newbery

Ferro de Toay – La Barranca

Zona C

All Boys 5 – Ferro de Alvear 0

Goles: Lautaro Schab, Juan Cabral -2-, Valentín Carlucche y Agustín Lucero

Estudiantil 1 – Dep. Mac Allister 5

Goles: Gonzalo Piorno -2-, Ezequiel Baronio, Maximiliano Montoya y Martín Morales (MA)

POSICIONES

Dep. Mac Allister 12

All Boys de Santa Rosa 10

Estudiantil de Castex 4

Ferro de Alvear 3

Sexta fecha -última-

Estudiantil – Ferro de Alvear

Mac Allister – All Boys