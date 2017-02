Racing ganó en la casa del campeón

(Daniel Eizaga convierte el primer gol de Racing apenas comenzado el juego)

Se jugó la primera fecha del Torneo Provincial que lleva el nombre “Por los derechos de los niños y adolescentes”. En Intendente Alvear, Racin de Castex le ganó 4 a 2 a Alvear FBC, último campeón del certaman que reúne a los mejores equipos de La Pampa. Ganaba la visita con el gol de Daniel Eizaga, lo dio vuelta el “azul” con los goles de Juan Leguizamón de penal y Axel Bertaina -luego expulsado-, pero antes de finalizar la primera gran etapa por el juego desplegado por ambos, el bohemio castense se puso arriba del marcador con las conquistas de Brian Caser y Silvio Suzan. En el complemento bajó la intensidad del juego pero no la emotividad y llegó el cuarto gol de Racing, doblete de Suzan para la gran victoria castense por la Zona 2. En este grupo Independiente de Doblas le ganó 2 a 1 a Belgrano de Santa Rosa. El conjunto santarroseño recibe a Alvear FBC en la segunda fecha. También ganaron Estudiantil de Castex (Zona 1), e Independiente de Jacinto Arauz (Zona 3)

Síntesis de la jornada

ZONA 1

Pampero de Guatraché 1 – All Boys de Santa Rosa 1

Goles: Paulo Pantanetti (P); Jerónimo Gutiérrez (AB)

Incidencias: Matías Boto (AB) le contuvo un penal a Juan Cruz Machado.

Arbitro: Jorge Villalva

Estadio: Pampero de Guatraché

Estudiantil de Castex 2 – Agrario de Parera 0

Goles: Jonathan Sanchez y Jordan Cornara -penal-

Arbitro: Franco Morón

Cancha: Estudiantil de Castex

POSICIONES

Estudiantil de Castex 3

Pampero de Guatraché 1

All Boys de Santa Rosa 1

Agrario de Parera 0

Próxima fecha: Agrario de Parera vs Pampero de Guatraché; All Boys de Santa Rosa vs Estudiantil de Castex

ZONA 2

Alvear Fútbol Club 2 – Racing de Castex 4

Goles: 1′ Daniel Eizaga (R), 10′ Juan Leguizamón (A), 19′ Axel Bertaina (A), 27′ Brian Caser (R), 39′ Silvio Suzan (R), 73′ Silvio Suzan (R),

Expulsado: Axel Bertaina (A)

Arbitro: Marcelo Aredondo

Estadio: Alvear FBC

Independiente de Doblas 2 – Belgrano de Santa Rosa 1

Goles: Daniel Gehl -2- (I); Maximiliano Prioreschi (B)

Expulsado: Agustín López Alduncín

Arbitro: Paolo Macchi

Estadio: Independiente de Doblas

POSICIONES

Racing de Castex 3

Independiente de Doblas 3

Belgrano de Santa 0

Alvear FBC 0

Próxima fecha: Racing Club de Castex vs Independiente de Doblas; Belgrano de Santa Rosa vs Alvear Fútbol Club

ZONA 3

Independiente de J. Arauz 2 – Cochicó de Victorica 1

Goles: Leonardo Hernández y Leonel García Barros (I); Eliezer Díaz (C)

Expulsados: Mauricio Barboza, Ever Bideplan y Leandro Castro

Incidencias: Leonel García Barros marró un penal

Arbitro: Cristian Rubiano

Estadio: Independiente de Jacinto Arauz.

Ferro de Pico 1 – Sportivo Independiente 1

Goles: 7′ Nicolás Hernández (F); 73′ José Ortellado (I)

Arbitro: Iván Ramonda

Estadio: Ferro de Pico

POSICIONES

Independiente de Arauz 3

Ferro de Pico 1

Sp. Independiente 1

Cochicó de Victorica 0

Proxima fecha: Sportivo Independiente vs Independiente de Jacinto Arauz; Cochicó de Victorica vs Ferro de Pico