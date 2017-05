Red terciaria: intendentes norteños se reunieron en Vialidad Provincial

En Vialidad Provincial tuvo lugar una reunión para analizar la situación de varias localidades del norte pampeano, afectadas por las inundaciones. La prioridad fue acordar los trabajos para mejorar la red terciaria o caminos vecinales (Ingeniero Luiggi, Embajador Martini, La Maruja y Arata).

Rodrigo Cadenas, ingeniero jefe de Vialidad, detalló que el objetivo del encuentro fue fijar algunas prioridades de la red terciaria. “Disponemos de recursos, maquinarias y personal de la zona sur como Guatraché, de Chacharramendi y Santa Isabel, zonas que no están siendo afectadas por las inundaciones, para atacar la problemática de la red terciaria de los pueblos de la zona norte”.

Dentro de los trabajos que se pueden hacer, porque hay poco piso y bajos muy importantes, “trataremos de darle salida a los productores, trabajando con los municipios y en algunos casos alquilando la explotación de algunos yacimientos para resolver rápidamente el problema”.

Señaló que en cada pueblo hay una situación distinta, algunos necesitan canalización para sacar el agua y en casi todos levantar caminos.

“Esto último se realiza aportando material desde una cantera y llevarlo al camino para poder altearlo y darle salida a los productores”, detalló Cadenas.

Vialidad, por su capacidad de carga y con las palas nuevas con que cuenta y motoniveladoras; subcontrata fletes y explotación de las diferentes canteras, utilizando topadoras y retro excavadoras. Los trabajos comenzarán luego de las lluvias, “aunque ya estamos trabajando con los intendentes. Esta condición límite de agua complica tanto los rendimientos como los trabajos”.

Ruta 188

Aclaró que en jurisdicción de rutas nacionales poco se puede hacer desde la Provincia, “está en la responsabilidad de ellos restituir la transitabilidad de las rutas nacionales (Nº 188 y 35)”, afirmó el funcionario.

En el caso puntual de Rancul, “se planteó hacer un camino paralelo a la 188, paralelo unos 500 metros hacia el sur, hacer un alteo de 1,50 m., con material de la zona y generando un cuenco al sur del pueblo, como para poder bombear el agua hacia allí y aliviar un sector anegado que está lindante con la ruta 188. El agua afectó al Club de Caza, el Balneario municipal, una estación de servicio y un restaurante”. El trabajo llevará aproximadamente un mes y en una semana se podría bombear hacia el cuenco. La obra de movimiento de suelos ronda los 3 o 4 millones de pesos, que estarán a cargo de Vialidad Provincial.

Intendentes

El intendente de Ingeniero Luiggi, Oscar Zanoli, precisó que la semana pasada se reunieron seis intendentes del norte de La Pampa que tienen la problemática del agua. “Avanzamos en la explotación de una cantera con maquinaria de Vialidad. Tenemos un costo muy importante en el traslado. En esta reunión, Cadenas nos apuntó sobre la cantidad y calidad de tosca de la cantera. Y estamos a punto de firmar el convenio con los propietarios de esas tierras”.

Toda la zona está anegada y no cuentan con el material necesario para solucionar el tema.

“La situación es complicada, genera hasta tensiones entre vecinos, porque nadie quiere el agua y el tiempo no nos está acompañando”.

Los pueblos del norte viven del campo, de la producción agrícola – ganadera, no hay otras producciones o fábricas, “por lo cual tenemos que tratar de darles respuestas. Necesitamos 50.000 metros cúbicos de tosca para afectarlas a la red terciaria, dividimos los metros cúbicos para cada localidad y esto requiere una logística, tanto para el traslado como para el acopio y la distribución”.

La idea es que la distribución la haga Vialidad Provincial, que cargue los camiones y los traslade, y cada municipio haga la distribución en la red terciaria.

En Embajador Martini, el pueblo no tiene agua dentro del ámbito urbano. Su intendente, Ariel Boggino, explicó que está muy complicado por el corte de la ruta 35. “Todos los caminos vecinales están en muy malas condiciones. Desde el municipio le damos solución, aunque en no todos los caminos podemos brindarla”.

El mayor pedido, tanto del intendente como de la comunidad, “es que Vialidad Nacional tome esto en serio y levante las rutas nacionales. El que no vive en el pueblo, y está en Buenos Aires, no sabe el significado de una ruta para un pueblo. Con la ruta cortada, tanto nosotros como Winifreda, Eduardo Castex o Rancul, nos mata al pueblo. No entra un grano de cereal, y no hay ningún movimiento porque no circula nadie por la ruta”.

Gustavo Cein, intendente de La Maruja, detalló que sus caminos vecinales están destruidos, “por lo que estamos muy preocupados. Tenemos que reconstruirlos más en las zonas bajas, hacer un entoscado para poder sacar la producción agropecuaria”.

La Maruja sufrió mucho cuando ocurrieron 400 a 500 mm. en menos de 35 horas. “Tuvimos zonas anegadas y gente evacuada. La posibilidad de la cantera que tenemos cerca nos podrá dar solución a seis o siete localidades”.

Las napas freáticas en la localidad se encuentran bien profundas, por lo cual no hay campos anegados.

Cerró diciendo que es un problema muy grave para la provincia, ya que luego de solucionado el tema de los caminos, hay que ver cómo se recuperan los campos afectados de la zona.