Reducen servicio de transporte de pasajeros Larroudé-Alvear-Pico

La empresa Turismo General Pico SRL ha decidido, desde el primer día del año 2019, reducir el servicio de transporte de pasajeros tres días a la semana como consecuencia del recorte de subsidios de Nación.

No prestará el recorrido Bernardo Larroudé-Intendente Alvear-General Pico los días martes, miércoles y jueves en horas del mediodía. Los demás días las frecuencias se mantienen de manera normal.

“Es por el recorte de subsidios de Nación, que el gobierno provincial no puede absorber”, indicó el titular de empresa de transporte, Juan Carlos Capellán, a El Norte en movimiento. “Solo es un reducción, no es que dejamos incomunicados a nuestros pasajeros”, añadió el empresario piquense.

“No es una decisión solo nuestra, ocurrirá con todos los servicios de pasajeros provinciales y nacionales. Sin subsidios y con los aumentos de combustibles no se puede brindar un recorrido normal. Incluso, es muy probable que debamos ajustar las tarifas”, dijo.

“El costo del boleto Larroudé – Pico tiene un valor de 120 pesos y de Alvear a Pico 90 pesos. No será mucho el incremento, pero habrá que aumentarlos”, adelantó Juan Carlos Capellán.