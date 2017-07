Reunión en Villa Huidobro: Córdoba culpa a Buenos Aires y Nación

1 of 15

“Es necesario que Buenos Aires y Nación se comprometan”, dijo Horacio Genesio, técnico de Recursos Hídricos de Córdoba y adelantó que como “un gesto” se taparía una de las alcantarillas que vierte agua hacia el canal del conflicto.

Los intendentes Francisco Traverso, de Intendente Alvear, José Luis Gallotti, de Bernardo Larroudé y el presidente de la Comisión de Fomento de Sarah, Carlos Antonieta, acompañados por el secretario de Recursos Hídricos, Javier Schlegel y el director de Políticas Hídricas, Gastón Buss, mantuvieron una reunión con funcionarios de Recursos Hídricos de Córdoba para analizar cuestiones vinculadas a la crítica situación de las inundaciones en la región. El encuentro, que se produjo esta mañana en las instalaciones del Centro Educativo Integrado Municipal de la localidad cordobesa de Villa Huidobro, surgió como respuesta a la preocupación surgida en los intendentes por la aparición de canales a través de los cuales entra agua a la provincia desde el sur de Córdoba.

Al respecto, los técnicos cordobeses -Guillermo Vilchez y Horacio Genesio- explicaron que los mismos son parte de un plan de obras más amplio y que tienen como objetivo controlar el caudal de agua que se produce con el desborde de las lagunas.

Las lagunas se desbordan porque las napas freáticas están altas producto de la extensión de cultivos como el maní o la soja por ejemplo en la zona. Esto implica que el suelo no absorbe lo que cae de la lluvia, y como en los últimos tres años llovió entre 200 y 300 milímetros más que la media histórica aparecieron lagunas que crecen con cada precipitación y que, por la pendiente del terreno, bajan hacia La Pampa provocando las complicaciones que se conocen, más allá de las tareas de auxilio que ha desarrollado el Gobierno provincial y que permitieron mantener los cascos urbanos a salvo.

Según explicó Genesio, el problema no es la relación entre Córdoba y La Pampa –de hecho la semana que viene habrá una recorrida conjunta por la obra y como “un gesto” se taparía una de las alcantarillas que vierte agua hacia el canal- sino la falta de obras en Buenos Aires, que convierten a La Pampa en un reservorio, ya que el líquido entra pero no sale, debido a la falta de acciones concretas sobre el Meridiano V.

“Estas reuniones son sumamente positivas porque las obras hídricas necesitan un consenso, hay que explicarle a las provincias que están aguas abajo qué se piensa hacer para que tomen las medidas, que estén los recursos y que sepan dónde va a ir el agua, porque el agua no reconoce límites geográficos y siempre es necesario tener una planificación. En este caso ese es el mensaje que se le da a Buenos Aires y Nación”, indicó.

