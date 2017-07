Río Atuel: Pérez Araujo opinó sobre las declaraciones de Peña

El Gobierno provincial resultó sorprendido luego de las declaraciones del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, quien manifestó que el conflicto ocasionado por el río Atuel perjudicó a la provincia de Mendoza, además de avalar la obra de Portezuelo del Viento. Sobre ello, el procurador general de Rentas de la Provincia, Hernán Pérez Araujo, opinó que “esto es absolutamente injustificado, estas manifestaciones demuestran una falta de conocimiento cabal del tema o una connivencia con el Estado mendocino que preocupa al Gobierno provincial”.

Ampliando dicha información, sostuvo que “no puede verse como perjudicada una provincia que para regar entre 45 y 50 mil hectáreas ha desertificado un millón y medio en la provincia de La Pampa, ocasionando un daño ambiental y un desierto sin parangón alguno en nuestro territorio”.

Por otra parte, continuando con las declaraciones de Peña, que en otro párrafo justificó y defendió el accionar del Gobierno nacional en la audiencia de conciliación del 14 de junio en la Corte Suprema, Pérez Araujo recordó que es de público conocimiento que el subsecretario de Recursos Hídricos de Nación, Pablo Bereciartúa, se retiró de la audiencia antes de tener que exponer la posición del Estado nacional, “por lo tanto es absolutamente injustificable e indefendible lo que Peña dice”.

Otro punto a destacar en las manifestaciones del funcionario nacional tiene que ver con el aval que plantea en la construcción de la obra Portezuelo del Viento, sobre ello, el procurador pampeano expresó: “no nos sorprenden, no hacen más que confirmar la postura de nuestro gobernador cuando nos dio instrucciones para recusar al presidente por el accionar que venía llevando adelante el Estado nacional”.

En ese sentido, recordó que el pasado 23 de diciembre, fecha en que el Gobernador se opuso a la concreción de la obra de Portezuelo del Viento, el Estado nacional, por medio del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, suscribió con Mendoza un convenio marco de colaboración referido a la concreción de la obra. “Mendoza le cedió la obra a Nación y será el Gobierno nacional quien la construya, luego de ello se la reintegrará al Gobierno mendocino”, explicó.

“Este es, de algún modo, el comportamiento que venía teniendo el Estado nacional, por ese motivo es que ya en el mes de mayo el gobernador nos instruyó para recusar al presidente; y la semana pasada, cuando solicitamos el segundo laudo referido al procedimiento de llenado de la presa, lo volvimos recusar”, comentó el procurador. A ello sumó declaraciones hechas por el propio subsecretario de Recursos Hídricos, quien manifestó que “La Pampa optaba por la confrontación y no por la creatividad. Entendemos nosotros -señaló Araujo- que esa creatividad debió ponerla en práctica en la audiencia conciliatoria de la Corte y no en los medios mendocinos. Con lo cual -reiteró- esto no hace más que confirmar los argumentos que fueron plasmados en las dos recusaciones que el gobierno pampeano presentó ante el propio presidente”.

Luego de dichas consideraciones, el representante de nuestra provincia comentó que se espera “alguna manifestación de integrantes pampeanos del oficialismo nacional, dando su opinión al respecto”.

Ante todo lo expuesto manifestó que desde el Gobierno pampeano “entendemos que el presidente no tendrá opción y deberá aceptar las recusaciones presentadas, deberá apartarse de resolver la cuestión; es decir, deberá derivar esto a la Corte Suprema de Justicia”, desarrolló Pérez Araujo. Todavía no están agotados los plazos, “y en caso de agostarse y no tener resolución, veremos cuáles son las acciones a tomar”, sentenció.

También habló de su sospecha acerca de que esta resolución será tomada después de las elecciones, ya que el plazo indica 60 días hábiles con 30 de prórroga, “por ello entendemos que no va a resolver antes de las elecciones de octubre, ya que lo que se interpreta en estas declaraciones del jefe de Gabinete nacional es en favor del electorado mendocino y en desmedro de La Pampa”, concluyó el procurador general de Rentas de la Provincia.