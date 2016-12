Robo a Rosiere: detienen un sospechoso en Pico

(Foto: gentileza enbocadetodos)

En la tarde de ayer, cerca de las 19:30 horas, fue detenida una persona en la ciudad de General Pico que estaría vinculada con el robo que sufriera el productor agropecuario alvearense Jorge Rosiere.

El operativo policial no pasó desapercibido en el Barrio Carlos Berg, por calles 19 y 50 bis.

Efectivos policiales al mando de los comisarios Pablo Rihl (de nuestra localidad) y Ricardo Padilla (Comisaría Segunda), más el Grupo Especial rodearon viviendas de ese sector de la ciudad piquense y lograron detener a un joven de 19 años.

Si bien, no hubo información oficial, El Norte en movimiento pudo saber que el proceder policial fue a raíz de investigaciones realizadas luego del robo al vecino Rosiere.

En el procedimiento también estuvo presente la División de Toxicomanía y secuestró una planta de marihuana.

EL HECHO

Rosiere fue víctima de un violento robo en la madrugada del sábado 17 de diciembre cuando desconocidos lo interceptaron al llegar a su vivienda y le sustrajeron unos 10.000 pesos, tras ser maniatado.

La víctima reside a la vera de ruta provincial 1, a unos 1.000 metros hacia el norte del acceso de nuestra localidad.

Llegó solo a su casa cerca de las 0.30, cuando fue sorprendido por unos cuatro individuos que lo arrinconaron pocos minutos después de descender del rodado e ingresar en su domicilio.

El vecino estaba solo, porque no había otras personas en la vivienda, cuando fue reducido por la fuerza y los desconocidos los maniataron para poder cumplir con sus planes delictivos.

Dentro del domicilio lograron alzarse con unos 10.000 pesos y luego huyeron del lugar llevándose la camioneta Toyota Hilux del productor agropecuario.

Cuando los asaltantes se marcharon el vecino logró librarse de las ataduras y entonces pidió ayuda. El hombre accionó un botón de alerta que tiene el sistema de seguridad de su vivienda y así convocó a la policía.

En el lugar trabajó personal de la comisaría de Intendente Alvear, la División de Criminalística de la Unidad Regional II con sede en General Pico y la fiscal Verónica Campo.

Con el trabajo realizado en las primeras horas se logró recuperar la camioneta en proximidades de la ciudad de General Pico, cerca de la planta de reciclado de residuos.