Roxana Lercari admitió que cometió “una falla administrativa y subsanable”

La intendenta de Realicó, Roxana Lercari, se presentó esta mañana ante el fiscal Armando Agüero a dar explicaciones sobre los convenios que firmó sin avisarle a la Provincia.

Dijo que Agüero le indicó que “esto es para poder seguir con la investigación correspondiente y en su momento se verá si esto se conforma como delito o no”.

Acompañada por funcionarios comunales y su abogado, la intendenta de Realicó, Roxana Lercari, se presentó este jueves en el palacio de Tribunales de General Pico, donde declaró ante el fiscal general Armando Agüero por la denuncia que el Gobierno Provincial le realizó por los convenidos con Nación. La referente de cambiemos consideró que incurrió en una falta “administrativa y subsanable de inmediato desde otro ámbito, no del Poder Judicial”.

Se justificó en que su municipio no cuenta con un departamento legal, por lo que “estamos en conocimiento de la mayoría de las cosas, pero hay otras formalidades administrativas a las que desconocemos”.

Minutos antes de las 10 horas el abogado de Roxana Lercari se reunió en con el doctor Armando Agüero. Luego se retiró de los Tribunales piquenses y se dirigió a la sede del Colegio de Abogados, donde lo esperaba la comitiva oficial. Pasadas las 11 horas retornó junto a la intendenta quien, acompañada por funcionarios, se presentó a declarar como estaba previsto.

Al finalizar la indagatoria, que más de una hora, la jefa comunal comentó a los medios presentes que concurrió “a dar las explicaciones del caso y ahora me queda solamente esperar como sigue la tramitación dentro de la Justicia. Aporté todo lo que desde mi lugar yo podía hacer, fue una presentación de mi defensa, nada más”.

Si bien no quiso dar precisiones respecto al contenido de declaración ante el fiscal general, detalló que le explicó al funcionario “desde que lugar yo he firmado los convenios, cuál era la concepción respecto de ello, los pasos que se siguieron, la documentación que se adjuntó y las instituciones involucradas”.

Recordó luego que “son cinco los convenios firmados. Hay tres que ya están con el dinero ejecutado, un cuarto que está elaborándose el proyecto ejecutivo y un quinto que ingresaron los fondos recién ahora pero que no lo ejecutamos. Quedo a la espera de cómo sigue el trámite, por lo que he suspendido la ejecución de los que he podido suspender”.

Contó que Agüero le indicó que “esto es para poder seguir con la investigación correspondiente y en su momento se verá si esto se conforma como delito o no”.

Error administrativo

Sobre el error que quedó expuesto tras la denuncia de la Provincia, la intendenta de Realicó opinó que “de alguna manera se está tratando de encuadrar dentro de una legislación, que nadie niega, pero que es una cuestión, de mi parte, considerada como administrativa y subsanable de inmediato desde otra mirada o desde otro ámbito, no del poder judicial”.

Sobre el motivo de la falla, que dejó en claro un desconocimiento de las normativas vigentes, se excusó con que no posee “no tengo un departamento de asesoría letrada o legal, nosotros estamos por supuesto en conocimiento de la mayoría de las cosas, pero hay algunas otras formalidades administrativas a las que desconocemos, esa es la realidad”.

Tras lo ocurrido con el Gobierno Provincial aclaró que, “mi relación sigue siendo la misma, yo funciono como intendenta, tramito, administro y gestiono. Yo sigo en contacto y todos los municipios estamos realmente en contacto casi cotidiano con los distintos ministerios”.

El “Dietazo”

Por otro lado, se le consultó en la entrevista por la denuncia que los concejales justicialistas le realizaron el año pasado, luego de que aplicara un “dietazo” mediante el cual le aumentó los sueldos a sus funcionarios y ella misma. Para los ediles, esto se dio sin la debida consulta y aval del Concejo Deliberante.

“Está todavía en Fiscalía”, informó Lercari respecto a la causa y sostuvo que antes de aprobar el incremento, el expediente “pasó por el Concejo como corresponde, yo creo que ese no es el cuestionamiento dentro de la causa, eso no está en cuestión”.

Consultada sobre cuál es entonces la motivación de la presentación del PJ en su contra, la mandataria aclaró que no lo sabe, así como desconoce el contenido de las actuaciones. “No tengo la denuncia en mis manos porque no puedo llegar a ella hasta que a mí no me convoquen por lo menos a hacer una declaración, si tuviera que hacerla. En este momento está todo en una etapa investigativa, así que el acceso a la causa yo no lo estoy teniendo”, dijo la referente de Cambiemos antes de marcharse de los Tribunales de Pico.

