Salud entregó ambulancia en Dorila

En el día de hoy, las autoridades del Ministerio de Salud, encabezadas por su titular, Rubén Ojuez, entregaron una ambulancia en la localidad de Dorila.

El recibimiento estuvo a cargo de la intendenta local, Natalia Hollmann, estaban presentes el jefe de Zona, Javier Benítez, el doctor Marcos Covella, quien es el médico a cargo de la Posta Sanitaria, y autoridades locales.

“Esto es dar cumplimiento con hechos a lo manifestado por el gobernador a lo largo de la campaña” indicó Ojuez, quien agregó “estamos atendiendo justamente a la descentralización, entendemos que acá no hay pueblos grandes ni pueblos chicos. Al dar respuestas a las localidades más pequeñas, de alguna manera descongestionamos los hospitales más grandes como el de General Pico o Santa Rosa y permite que la gente sea mejor atendida en el lugar y no derivada”.

El ministro remarcó que “desde que asumimos la gestión, Dorila ha tenido un vuelco importante en lo que respecta a salud. Se viene trabajando de manera coordinada con el jefe de Zona y el médico a cargo. Si bien la distancia ante un traslado a Pico es corta, contando con un vehículo nuevo la gente se siente más segura”.

Características técnicas

Respecto al equipamiento de la ambulancia, el titular de Salud indicó que “es una vehículo de transporte y traslado de corta distancia, muy bien equipado, con equipos de oxígeno, tablas de traslado, cuellos ortopédicos, desfibrilador, silla de ruedas, es una ambulancia con absolutamente todo lo que se necesita”.

Consultado sobre la inversión, Ojuez manifestó que “la inversión económica se diluye cuando uno ve como impacta esto en una sociedad. No podemos hablar de gastos en Salud, es una inversión que necesita cada localidad. Esta es una primera entrega, está previsto la compra de 25 nuevas ambulancias a mediados del próximo año para intentar llegar a todos los lugares donde sea necesario, sobre todo porque sabemos que la provincia de La Pampa tiene distancias muy grandes y, lamentablemente, la primera causa de muerte en gente joven, de hasta 44 años de edad, son los accidentes, así que debemos estar preparados para esto, por eso prefiero no hablar de montos económicos sino de los beneficios que brinda esto a la sociedad y a la zona”, finalizó el ministro.