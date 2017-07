Primera B: Ferro de Realicó se distanció en la Zona Norte

(Elián Rodríguez convierte el gol de Rivadavia de Arata ante Ferro de Alvear)

Se jugó la quinta fecha del Torneo de la Primera “B” de la Liga Pampeana de Fútbol. Ferro de Alvear perdió 1 a 0 como local ante Rivadavia de Arata, All Boys de Trenel superó 2 a 0 a Alta Italia FBC y Ferro de Realicó en su cancha venció 1 a 0 a Rereativo Larroudé. Con estos resultados el verde realiquense sigue puntero en la Zona Norte pero estiró la ventaja, ahora le lleva cinco puntos de ventaja a All Boys de Trenel, el nuevo escolta. En la Zona Centro Sur el lugar de privilegio cambió de dueño, es Cultural Argentino el que manda en ese grupo.

Síntesis de la jornada

ZONA NORTE

Ferro de Alvear 0 – Rivadavia de Arata 1

Goles: Elián Rodríguez (R)

Arbitro: Jorge Santillán

Sub 20: empataron 3 a 3

Cancha: Ferro de Alvear

All Boys de Trenel 2 – Alta Italia FBC 0

Goles: Marcos Alfonso y Alejo Paparini

Expulsados: Antón Tebes (AB), Gastón Juncos (AI)

Arbitro: Mauricio Poblet

Sub 20: ganó All Boys 6 a 0

Cancha: All Boys de Trenel

Ferro de Realicó 1 – Recreativo Larroudé 0

Goles: Marcos Tobares (FR)

Arbitro: Flavio Mendoza

Sub 20: empataron 0 a 0

Cancha: Ferro de Realicó

POSICIONES

Primera división

Ferro de Realicó 11

All Boys de Trenel 6

Alta Italia FBC 5

Sportivo Realicó 5

Recreativo Larroudé 5

Ferro de Alvear 4

Rivadavia de Arata 4

Sub 20

All Boys de Trenel 9

Sportivo Realicó 8

Rivadavia de Arata 8

Ferro de Alvear 5

Ferro de Realicó 5

Centro Recreativo 4

Alta Italia FBC 2

ZONA CENTRO SUR

Cultura Integral de Colonia Barón 2 – Atlético Catriló 0

Goles: Gabriel Pérez y Leonardo Lucero

Arbitro: Emanuel Gómez

Sub 20: ganó Atlético Catriló 2 a 0

Cancha: Cultura Integral

Deportivo Ranqueles 1 – Belgrano de Villa Mirasol 0

Gol: Gastón Soleño

Arbitro: Maximiliano Reinoso

Sub 20: empataron 1 a 1

Cancha: Deportivo Ranqueles

Cultural Argentino 2 – Deportivo Unión 1

Goles: Yonatan Céspedes (DU); Andrés Dalmasso y Alejandro Sánchez (CA)

Arbitro: Leonardo Sosa

Sub 20: empataron 4 a 4

Cancha: Cultural Argentino

Juventud Regional de Miguel Cané 2 – Lonquimay FBC 2

Goles: Franco Vázquez e Iván Larroque (JR), Lucas García y Michel Miranda (L)

Arbitro: Norberto Britos

Sub 20: empataron 2 a 2

Cancha: Juventud Regional de Miguel Cané

POSICIONES

Primera división

Cultural Argentino 11

Juventud Regional 10

Lonquimay Club 9

Cultura Integral 7

Deportivo Ranqueles 5

Atlético Catriló 5

Deportivo Unión 4

Deportivo Belgrano 1

Sub 20

Atlético Catriló 15

Deportivo Unión 10

Deportivo Belgrano 10

Cultura Integral 8

Cultural Argentino 5

Juventud Regional 4

Deportivo Ranqueles 2

Lonquimay Club 1