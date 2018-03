Se incorporará nueva carrera de Economía en la UNLPam

El vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam, Francisco Marull, anunció que ya está en estudio el lanzamiento de una nueva carrera de Licenciatura en Economía para la UNLPam. “Nuestra gestión considera que hay que seguir incorporando carreras que sirvan para formar nuevos profesionales comprometidos con el desarrollo de La Pampa. En base a la Diplomatura en Economía que se comenzó a dictar en la Facultad surgió esta necesidad y es la transición normal de una Facultad de Ciencias Económicas con una carrera de Contador Público y con la Licenciatura en Administración que tenga otra carrera básica que es la de Economía”.

Marull realizó un balance de la gestión en la unidad académica y afirmó que “queremos la continuidad y profundización de un proceso que nosotros sabemos que es de crecimiento, de despegue, de apertura hacia la sociedad”.

El vicedecano, que se postula junto a Mari Monasterio para conducir la Facultad en las elecciones del 25 de abril, destacó que una de las metas de la gestión actual fue la apertura hacia la sociedad, y fue uno de los logros de los últimos ocho años. En ese sentido afirmó que como parte de su propuesta para los próximos cuatro años, busca continuar con la oferta académica para la comunidad: en formación, extensión e investigación, como así también profundizar la capacitación pedagógica del plantel docente. “Queremos que esta experiencia sirva y sea valiosa para los docentes, estudiantes, graduados y no docentes de la Facultad, como para la sociedad en general”, destacó.

La gestión que llevó adelante el decano Oscar Alpa estuvo fundamentalmente centrada en la construcción de un vínculo más estrecho con la comunidad pampeana y, en esa tarea, se brindó principal atención a las necesidades de la provincia y la región. Ejemplos de este proceso fueron la creación de nuevas carreras en la Facultad, tanto de grado, intermedias y de posgrado, los convenios para trabajos en conjunto con organismos públicos e instituciones, de extensión como los espacios de atención jurídica gratuita, de discusión y debate como los Observatorios de Derechos Humanos y Economía y de formación y de capacitación en materia de género, economía social y emprendedurismo.

“Un hecho importante fue la creación de la Licenciatura en Administración con orientación en Emprendedurismo, con la convicción de que La Pampa necesita profesionales que adquieran la capacidad de emprender y llevar adelante negocios que crezcan en la provincia y en la región, y ayuden a su desarrollo”, afirmó Marull.

“Cuando creamos la carrera, desde la facultad, sabíamos que no necesitamos formar gerentes de multinacionales, sino profesionales para desarrollar la economía de la provincia. Es una de las pocas carreras que hay en el país con este perfil , y esto va de la mano con la lectura de las necesidades de nuestra región”, explicó el vicedecano. Otra de las carreras aprobadas, pero que aún no tiene financiamiento y no fue puesta marcha, fue la Licenciatura en Seguridad Pública y Ciudadana, que apunta a la formación complementaria de la tecnicatura a la que acceden los oficiales de la Policía de La Pampa.