Segunda fecha del Provincial de Menores

Se jugó esta tarde la segunda fecha del Torneo Provincial de Menores. En nuestra localidad hubo dos partidos. Alvear FBC empató 2 a 2 con All Boys de Santa Rosa en la categoría 2002 (quinta división) y Ferro de Alvear perdió 1 a 0 con el alboyense de la capital pampeana, en categoría 2004 (sexta división).

Alvear FBC – All Boys de Santa Rosa

Síntesis de la jornada

QUINTA DIVISIÓN

Zona A

Argentino (Darregueira) 2 – Pico FBC 1

Goles: Jared Ayude y Oriel Romano (A); Agustín García (P)

Costa Brava 3 – Huracán (Guatraché) 4

Goles: Adrián Senger -2- y Rodrigo Reiteri -2- (H); Tomás Cepeda y Lucio Funes -2- (CB)

POSICIONES

Argentino de Darregueira 6

Costa Brava 3

Huracán de Guatraché 3

Pico Fútbol Club 0

Tercera fecha

Pico FBC – Huracán (G)

Argentino (D) – Costa Brava

Zona B

Independiente (D) 4 – Matienzo 1

Goles: Luciano Juárez -2-, Luis Magallanes e Ian Uzán (I); Faustino Abratte (M)

Racing 2 – La Barranca 1

Goles: Alejo Aman -2- (R); Valentino Fiorda (LB)

POSICIONES

Racing de Castex 4

Independiente de Doblas 3

La Barranca 3

Matienzo de Luiggi 1

Tercera fecha

Matienzo – La Barranca

Independiente (D) – Racing

Zona C

Alvear FBC 2 – All Boys de Santa Rosa 2

Goles: Martín Isidro y Maximiliano Morales (A); Luciano Romano y Quinteros (AB)

Belgrano 1 – Dep. Argentino 1

Goles: Gabriel Buldín (B); Néstor Gómez (DA)

POSICIONES

Belgrano de Santa Rosa 4

Alvear Fútbol Club 4

Deportivo Argentino 1

All Boys de Santa Rosa 1

Tercera fecha

Dep. Argentino – All Boys

Belgrano – Alvear FBC

SEXTA DIVISIÓN

Zona A

Gimnasia (Darregueira) 1 – Sportivo Realicó 8

Goles: Álvaro Torres -3-, Julián Lucero -2-, Mateo Lucero, Gonzalo Lucero y Claudio Arenas (SR); Federico Menéndez (G)

Costa Brava 4 – Unión (Gral Campos) 1

Goles: Franco Domínguez -3- y Jairo Viola (CB); Ignacio Garilans (U)

POSICIONES

Costa Brava 6

Unión de General Campos 3

Sportivo Realicó 3

Gimnasia de Darregueira 0

Tercera fecha

Sportivo Realicó – Unión (GC)

Gimnasia (D) – Costa Brava

Zona B

Ferro de Toay 1 – Jorge Newbery 2

Goles: Juan Gatica (F), Gabriel Velazquez y Nélson Baigorria (JN)

Racing de Castex 0 – La Barranca 1

Gol: Nicolás González

POSICIONES

Jorge Newbery de Rancul 6

La Barranca de Santa Rosa 6

Racing de Castex 0

Ferro de Toay 0

Tercera fecha

Jorge Newbery – La Barranca

Ferro de Toay – Racing de Castex

Zona C

Dep. Mac Allister 5 – Estudiantil 0

Goles: Maximiliano Montoya -3- y Bruno Cabral -2-

Ferro de Alvear 0 – All Boys 1

Gol: Juan Cabral

POSICIONES

All Boys de Santa Rosa 6

Dep. Mac Allister 3

Ferro de Alvear 3

Estudiantil de Castex 0

Tercera fecha

Estudiantil – All Boys

Dep. Mac Allister – Ferro de Alvear

