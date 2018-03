Segunda fecha de divisiones inferiores

Alvear FBC en su cancha enfrentó a Estudiantil de Castex en las tres categorías

Se jugó en la tarde de ayer, la segunda fecha del torneo de divisiones inferiores. En la zona de tres categorías, Alvear FBC recibió la visita de Estudiantil de Castex, mientras que Ferro de Alvear enfrentó como visitante a su homónimo de General Pico.

Resultados, posiciones y próxima fecha

ZONA DE TRES CATEGORÍAS

Séptima división

Cultural Argentino 1 – Matienzo 4

Alvear FBC 0 – Estudiantil 3

Agrario de Parera 1 – Pico FBC 6

Rumbo a Vélez 2 – Sportivo Independiente 0

Ferro de Pico 1- Ferro de Alvear 1

Racing 1 – Costa Brava 1

POSICIONES

Estudiantil 6

Matienzo 6

Rumbo a Vélez 6

Ferro de Pico 4

Ferro de Alvear 4

Alvear FBC 3

Pico FBC 3

Costa Brava 1

Racing de Castex 1

Cult. Argentino 0

Agrario de Parera 0

Sp. Independiente 0

Sexta división

Cultural Argentino 0 – Matienzo 2

Alvear FBC 1 – Estudiantil 2

Agrario de Parera 0 – Pico FBC 7

Rumbo a Vélez 0 – Sportivo Independiente 11

Ferro de Pico 1 – Ferro de Alvear 1

Racing 0 – Costa Brava 1

POSICIONES

Sp. Independiente 6

Pico FBC 6

Estudiantil de Castex 6

Ferro de Alvear 4

Matienzo de Luiggi 4

Costa Brava 4

Alvear FBC 3

Ferro de Pico 1

Racing de Castex 0

Cultural Argentino 0

Agrario de Parera 0

Rumbo a Vélez 0

Quinta división

Cultural Argentino 0 – Matienzo 2

Alvear FBC 3 – Estudiantil 3

Agrario de Parera 0 – Pico FBC 3

Rumbo a Vélez 1 – Sportivo Independiente 1

Ferro de Pico 1 – Ferro de Alvear 2

Racing 2 – Costa Brava 0

POSICIONES

Racing de Castex 6

Pico FBC 6

Estudiantil de Castex 4

Matienzo de Luiggi 4

Ferro de Alvear 3

Sp. Independiente 2

Alvear FBC 2

Ferro de Pico 1

Cult. Argentino 1

Costa Brava 1

Rumbo a Vélez 1

Agrario de Parera 0

Próxima fecha -tercera- : Matienzo de Luiggi vs. Racing Club; Costa Brava vs. Ferro de Pico; Ferro de Alvear vs. Rumbo a Vélez; Sportivo Independiente vs. Agrario de Parera; Pico FBC vs. Alvear FBC; Estudiantil vs. Cultural Argentino.

ZONA DE DOS CATEGORÍAS

Sexta división

Jorge Newbery 7 – Deportivo Argentino 4

Ferro de Realicó 3 – All Boys de Trenel 1

Martini FBC 1 – Atlético Catriló 2

Sportivo Realicó 14 – Lonquimay Club 0

POSICIONES

Sportivo Realicó 6

Jorge Newbery 6

Deportivo Argentino 3

Martini FBC 3

Atlético Catriló 3

Ferro de Realicó 3

All Boys de Trenel 0

Lonquimay Club 0

Quinta división

Jorge Newbery 5 – Deportivo Argentino 3

Ferro de Realicó 1 – All Boys de Trenel 5

Martini FBC 0 – Atlético Catriló 6

Sportivo Realicó 8 – Lonquimay Club 0

POSICIONES

Sportivo Realicó 6

All Boys de Trenel 6

Jorge Newbery 6

Dep. Argentino 3

Atlético Catriló 3

Lonquimay Club 0

Ferro de Realicó 0

Martini FBC 0

Próxima fecha -tercera-: Deportivo Argentino de Quemú Quemú vs. Sportivo Realicó; Lonquimay Club vs. Martini FBC; Atlético Catriló vs. Ferro de Realicó; All Boys de Trenel vs. Jorge Newbery de Rancul.