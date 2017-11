Sesionó en Alvear el Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia

En el día de hoy, en nuestra localidad sesionó el Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia, con la participación de alumnos que integran el organismo, autoridades educativas y del Ministerio de Desarrollo Social.

Se encontraban presentes la ministra de Desarrollo Social, Fernanda Alonso, el subsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Pablo Bonino, el intendente municipal, Francisco Traverso, el defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, Juan Pablo Meaca, las diputadas provinciales, Claudia Godoy, Patricia Testa y Sandra Fonseca y demás autoridades locales y educativas.

“Es un Consejo activo, que si bien es nuevo, tiene ya acciones concretas, caso el protocolo que se realizó días atrás, aunque hay más acciones que están tomando forma y hoy se terminaran de analizar y debatir en este ámbito”, explicó la ministra Alonso.

Puntualmente se trabajó con las áreas que plantearon el consumo de sustancias y luego se presentaron los informes de las distintas comisiones, entre lo que sobresalió el informe sobre embarazo adolescente no deseado, entre los 10 puntos tratados

Por su parte, el intendente Traverso indicó que “siempre estamos prestos a tratar las distintas problemáticas de la niñez y la adolescencia, como son por ejemplo el uso de sustancias peligrosas, casos de jóvenes que han estado al límite de su vida, inmersos en situaciones que desde muchos puntos no se han podido resolver”.

En ese sentido, el jefe comunal consideró muy importante estar atentos “trabajando en red, para detectar estas problemáticas y sobre todo ponernos en acción para acompañar a un sector de la población como es la niñez y la adolescencia que es quien más necesita de la ayuda y la presencia del Estado”.

Finalmente, el alumno Rolando Sosa, de la localidad de 25 de Mayo, expresó “es muy bueno que los alumnos participemos, nos informemos, tengamos contacto con nuestros pares para conocer las distintas problemáticas en cada localidad. Cada tema se trabaja en conjunto buscando acordar maneras de trabajo y cuando no hay acuerdos están los debates entre nosotros, porque eso ayuda a encontrar las soluciones a muchas cosas, que a veces las vemos nosotros en el trato diario con otros jóvenes, todo ayuda, tanto en el conocimiento de nuestros compañeros, como en encontrar soluciones al respecto”.