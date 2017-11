“Sin condiciones no aplique”

“Si recuerdan siempre identificamos al mes de agosto como el mes de los vientos, un día del norte otro día del sur y así nos tenía el mes completo incluso hasta gran parte de setiembre.

Hoy esto se ha modificado, los vientos fuertes arrancan antes de agosto pero se proyectan días con grandes ráfagas hasta entrado el verano, lo malo no es el viento, sino que mucha intensidad genera malas condiciones para la aplicación de agroquímicos.

Y esto es lo que están acusando los arboles de nuestros pueblos, no solo se ven hojas y ramas deformadas sino plantas completamente muertas o en un punto de marchitez que no tienen recuperación y se terminaran secando con el tiempo.

A esto debemos sumarle que desde hace unos años tenemos las napas freáticas muy altas, este agua rodea las raíces desplaza el oxígeno del suelo, y esta anoxia provoca que las pantas se debiliten y sean más susceptibles a los agentes externos en este caso la deriva de agroquímicos. Como productores, técnicos y aplicadores Debemos ser conscientes que los árboles son parte del patrimonio y debemos preservarlos.

En estos momentos coinciden las aplicaciones de agroquímicos con ráfagas de vientos muy fuertes, que arrastran los herbicidas grandes distancias incluso hasta adentro de las localidades, y lógicamente tienen efecto sobre el arbolado urbano.

Hay muchos ejemplares que año a año se vienen perdiendo, muchos de nuestros arboles históricos están en una suerte de terapia y nosotros rogando que no se mueran.

Debemos ser más prudentes a hora de manejar agroquímicos, como sabemos las hectáreas para aplicar son las mismas todos los años, el número de máquinas pulverizadoras no se modifica mucho y estos vientos hacen que se reduzcan las horas de trabajo de los aplicadores.

Si no somos responsables en el uso de los agroquímicos es lógico que nos pasen estas cosas y que la sociedad se queje y nos reclame. Este es un fiel reflejo que lo malo no son los agroquímicos sino la forma en que los utilizamos. Por eso le pedimos, si no hay condiciones ambientales para aplicar agroquímicos, NO APLIQUE”.

(Rodolfo Bengochea – ingeniero agrónomo)