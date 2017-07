Solana: “Cambiemos sigue desmantelando el PAMI”

El diputado Luis Solana reclamó porque el PAMI está recortando los talleres para jubilados en la provincia y afirmó que “Cambiemos sigue de esta manera desmantelando ese organismo”.

El precandidato a diputado por el Frente Progresista Pampeano indicó que “los Centros de Jubilados nos han manifestado su preocupación por la falta de pago a quienes dictan talleres para sus socios. Los jubilados nucleados en distintos Centros realizan talleres artísticos, culturales, deportivos, etc. Los profesores que dictan los talleres no están cobrando desde que empezó el año, agravado además por el exiguo monto que perciben, por dos clases semanales el pago es de 1.900 pesos mensuales. La peor consecuencia es que en muchos casos ya no se dictan los talleres”.

Solana indicó que “queremos manifestarnos en defensa de los talleres preventivos y gratuitos para nuestros jubilados, y pedirle al Gobierno Nacional que no siga desmantelando el PAMI”.

“La salud de los jubilados no es negociable, no puede estar sujeta a ideas de correcciones presupuestarias para reducir gastos, con el pretexto de que a veces no están justificados. En todo caso, hay que dotarlo de más presupuesto, el que sea necesario, y transparentar el funcionamiento de la institución, porque se trata de un derecho”, indicó el legislador.

“Por otra parte, no creemos que el problema de PAMI sea económico, para el 2017 se presupuestó un 40% más que en el 2016. Es tiempo que las provincias tengan participación para poder garantizarle un trato más digno y una mejor calidad de vida a sus adultos mayores”, finalizó.