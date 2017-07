Solana promueve bajar el IVA y quitar presión impositiva

El diputado provincial y precandidato a diputado nacional por el Frente Progresista, Luis Solana, afirmó que “al gobierno de Cambiemos le falta equipo y sensibilidad para resolver los problemas de la gente” y pidió protección para los comercios y Pymes, en La Pampa afectados no solo por la situación económica sino también en el norte por los cortes de ruta a raíz de las inundaciones.

Durante su visita a comercios y Pymes en las localidades del oeste provincial,

Solana sostuvo que “Cambiemos tiene en su proyecto la idea de seguir ajustando, pero la realidad no da para más, la realidad es que a la gente la plata no le alcanza. Y eso afecta directamente a quienes llevan adelante su negocio, su pequeña empresa, y son los que generan el trabajo genuino en el país”.

“El proyecto de la rebaja del IVA en los alimentos de la canasta básica debe ser parte de la agenda electoral y política, porque mejora el poder de compra de las familias de menores ingresos”, señaló.

“Debemos recuperar y fortalecer las Pymes con un sistema de crédito con tasa subsidiada por el Banco Central, acompañado por la baja de los impuestos y la quita de la presión impositiva a las Pymes y comercios, porque son el motor de nuestra economía. Creemos que eso va a permitir recuperar el poder de compra de la gente”, añadió el precandidato.

Solana afirmó: “Cambiemos prometió la pobreza cero, bajar la inflación y unir a los argentinos. Nos prometieron que seguía el fútbol gratis y los resultados son un fraude electoral. Queremos ir al Congreso a proponer una agenda que promueva el desarrollo y el empleo. Cuando uno escucha a los candidatos de Cambiemos parece que todavía no empezaron a gobernar, que será el próximo semestre o el próximos año, pero ya llevan dos años de gestión”.

“El 13 de agosto y el 22 de octubre las gente le va a decir al gobierno de Cambiemos que se está equivocando y le podemos decir al pasado y a la corrupción que no queremos que vuelva. Nosotros hacemos una campaña cuerpo a cuerpo que suma adhesión y entusiasmo. Nos va a ir bien, va a ganar la gente”, finalizó el diputado.