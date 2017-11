(Sportivo Realicó campeón sub 20)

La categoría sub 20 de Sportivo Realicó se consagró campeón esta tarde al ganar por 1 a 0 a All Boys de Trenel, en el partido revancha que se jugó en el estadio del realiquense. Octavio Villegas anotó el único gol. En la ida habían empatado 1 a 1.

Síntesis del partido

Sportivo Realicó 1 – All Boys de Trenel 0

Goles: Octavio Villegas (SR).

Arbitro: Flavio Mendoza.

Asistentes: Yéssica Correa y Ezequiel Roldán.

Cancha: “Parque Rojo”

Ida: All Boys de Trenel 1 – Sportivo Realicó 1

Global: Sportivo Realicó 2 a 1

Campeón: Sportivo Realicó.

ALINEACIONES

Sportivo Realicó: Carlos Avila; Matías Correas, Elías Albornoz, Ezequiel Miranda y Maximiliano Villegas; Octavio Villegas, Brian Cura, Mariano Lucero y Heber Argüello; Elián Artola y Lucas Leguizamón.

All Boys de Trenel: Juan Pérez; Ramiro Maya, Agustín Giraudo, Wendy Gatica y Lucio Barbero; Gerónimo García, Iván Pratto, Joaquín Monsalva y Nicolás Ulloa; Matías Canatoni y Nicolás Martín.

(Foto: FM Impacto)