Sportivo Realicó y Pico FBC finalistas de la Copa Liga Pampeana

Pico FBC y Sportivo Realicó irán por el título de la Copa Liga Pampeana de Fútbol. El “decano” en un partido increíble derrotó a All Boys de Trenel por 5 a 1 en el estadio Volcán del Barrio Pacífico de General Pico y el “rojinegro” realiquense, en una serie mucho más cerrada, dejó en el camino a Ferro de Alvear. Sportivo ya se consagró campeón en las temporadas 2014 y 2016 y jugará de esta manera su tercera final.

En el encuentro de ida jugado en Intendente Alvear, Sportivo ya se había impuesto por el mismo marcador. En el cierre del partido, Boris Reid gestó la acción de gol que derivó hacia el centro del área, donde Ignacio Rivero la mandó al fondo de la red. Sportivo, actual campeón de la Copa Liga Pampeana jugará de esta manera su tercera final, puesto que en 2014 venció a Sportivo Independiente y en 2016 a Deportivo Argentino de Quemú.

Por su parte, Pico FBC goleó 5 a 1 a All Boys. Matías Ocampo, Cristian Estévez de penal, Sebastián Cora -dos veces-, y Brian Canoves marcaron para el piquense. Descontó Antón Téves para la visita. (Fotos: gentileza FM Impacto y Crónicas Deportivas)

SUB 20 PARA SPORTIVO

El once realiquense, que se consagró campeón de la categoría Sub 20, derrotó por 4 a 1 a Ferro de Alvear en el estadio Parque Rojo. Y a había ganado 2 a 0 en Intendente Alvear.