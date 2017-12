Suspenden por dos años a Rubén Morete

Rubén Morete fue sancionado por dos años por la Mesa Directiva de la Liga Pampeana de Fútbol, luego que la semana anterior protagonizara un serio incidente con dirigentes de Estudiantil de Eduardo Castex. Además, en el inicio de la última reunión anual, previo a que se le notificara la sanción, renunció a la vicepresidencia. Así lo confirmó en diálogo con La Arena, el titular liguista, Norberto Cuevas.

Los días siguientes a la primera final del Torneo Oficial de la Liga, entre el Bohemio y Alvear FBC, la dirigencia castense amenazó con no presentar el equipo a jugar la revancha en Intendente Alvear, tras sentirse perjudicados por el árbitro Marcos Díaz quien le anuló tres goles al local. Luego de varias idas y vueltas, el partido se jugó y se definió en los penales a favor de Estudiantil, que se consagró campeón por tercera vez en su historia. Al término del partido, desde la tribuna de Estudiantil, los hinchas entonaron cánticos en contra de Morete al momento de la premiación. Esto ofuscó al dirigente que el lunes siguiente al choque decisivo, cuando se desarrollaba la reunión de la Mesa Directiva se trenzó en la vereda de la Liga, con los directivos de Estudiantil, Andrés Falagán y Adrían Peirano. Este último, tras el incidente, tuvo que ser atendido en un centro asistencial con una lesión en una de sus piernas.

Luego de este hecho, que envolvió a quien fue hasta principios de semana vicepresidente de la liga norteña, Cuevas anunció que dejaría el cargo tras la próxima Asamblea de febrero.

“Te saca las ganas de seguir, porque desde que yo estoy en la Liga, pusimos un coto a la violencia, por eso se sancionaron a los que tiraban piedras, a los clubes, que pagaron multas, y nosotros que somos los que luchamos para que esas cosas no pasen, las estamos haciendo en la vereda de la Liga con todos los vecinos mirando. Yo hasta acá llegue, no tengo más ganas de seguir. Si durante seis años sancionaste a los clubes y tu vicepresidente se agarra a las piñas afuera, lo mío llega hasta acá”, le había manifestado Cuevas a este diario, el día después del bochornoso hecho. Sin embargo, pocos días después dio marcha atrás y anunció que seguirá al frente de la entidad al menos por otro período de dos años.

Renuncia y sanción.

El martes se llevó a cabo la última reunión anual de la Mesa Directiva de la Liga Pampeana, en la cual no hubo demasiados temas por tratar debido a que desde hacía ya más de una semana que estaba terminada la competencia oficial. Sin embargo, se trató la sanción a Morete, por haber protagonizado un incidente público en la misma vereda de la Liga, ante la vista de los mismos vecinos, y que parecía también que iba a arrastrar a Cuevas.

En la reunión del martes, previo que se diera a conocer esta resolución, durante los primeros minutos Morete anunció que dejaba la vicepresidencia. De esta manera, el directivo dejó el otro cargo que ostentaba en la Liga Pampeana, que era el de presidente del Colegio de Arbitros, órgano encargado de las designaciones arbitrales de cada fin de semana. Luego la Mesa Directiva decidió aplicarle una sanción de dos años. El dirigente liguista, identificado con Alvear FBC, había llegado a la vicepresidencia luego que Cuevas asumiera la conducción tras la renuncia del anterior titular, Rodolfo Roggero.

La dirigencia liguista también le impuso una sanción de tres meses a Peirano, que al momento del incidente con Morete, se desempeñaba como delegado de Estudiantil ante la Liga. La dirigencia del Bohemio decidirá durante el receso veraniego, la persona que cumpla esa función a principios del próximo año.