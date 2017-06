“Tenemos que acercar las leyes a la realidad de la gente”

Con esa frase, el senador por La Pampa Juan Carlos Marino remarcó el espíritu del proyecto que presentara días atrás sobre el Impuesto a las Ganancias. El mismo busca poner en un pie de igualdad a los convivientes con los cónyuges, incluyéndolos como una variable a deducir por los contribuyentes, que no estaba prevista en la normativa vigente.

El legislador pampeano explicó que, “por una cuestión meramente formal, quedaban excluidos de las deducciones que permite el Impuesto a las Ganancias muchísimas personas que no están legalmente casados pero que, por convivir con sus parejas, debieran tener la misma contemplación. Esta situación ya se tiene en cuenta, por ejemplo, en la Ley de Obras Sociales o en la Ley de Jubilaciones y Pensiones para garantizarles derechos a los convivientes. En el caso del Impuesto a las Ganancias aun no ocurre y es claramente una injusticia a corregir”.

La iniciativa elevada modifica el artículo 23, inciso b.1 de la Ley 20.628 de Impuesto a las Ganancias, en donde se especifican las posibilidades de deducción, proponiendo la siguiente redacción: Las personas de existencia visible tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas (…) en concepto de cargas de familia: “Pesos cuarenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y siete ($48.447) por el cónyuge o conviviente conforme los términos del artículo 509 y subsiguientes del Código Civil y Comercial de la Nación”.De esta manera, incorpora la figura del conviviente, contemplada por el apartado “Uniones Convivenciales” del Código Civil y Comercial de la Nación, y la equipara con la de los cónyuges a efectos impositivos.

“La recaudación tributaria para que se considere justa debe tener en cuenta la situación económica del contribuyente, es decir, sus ingresos, sus gastos y sus cargas de familia. Hoy por hoy, en estos casos a los que apuntamos, eso no sucede y estamos hablando de una realidad absolutamente generalizada en la sociedad. Legislar sobre ellos es, definitivamente, el camino a una contribución impositiva más equitativa”, indicó el legislador.

“Si bien considero que el Impuesto a las Ganancias no debería existir, dado que el salario no es una ganancia, entiendo que su eliminación no puede ser intempestiva y debemos tener en cuenta el proceso de transición que atraviesa nuestro país. Lo menos que podemos hacer mientras el impuesto esté vigente es aplicar el sentido común y acercar las leyes a la realidad de la gente”, finalizó Marino.