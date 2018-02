Tercera del Provincial: Alvear FBC perdió en Darregueira

Gimnasia de Darregueira (foto: darregueiranoticias)

En el marco de la tercera fecha, última de la primera ronda del Torneo Provincial de Fútbol “25 años del Pro Vida”, Alvear perdió 1 a 0 como visitante ante Gimnasia de Darregueira. Cotejo correspondiente a la Zona C. Por este grupo, Racing de Castex derrotó 3 a 1 Independiente de Jacinto Aráuz. Por la Zona A ganaron Ferro de Pico y Atlético Macachín, por la B triunfo de Independiente de Doblas en Vértiz y fue empate entre Deportivo Rivera y Estudiantil de Castex.

Síntesis de la jornada

ZONA A

(jugaron el viernes)

Ferro de Pico 1 – All Boys de Santa Rosa 0

Gol: Iván Schanck

Expulsado: Gastón Ceccani (AB)

Árbitros: Emilio Rigal

Asistente: Yésica Correa y Jorge Santillán

Sub 20: ganó Ferro de Pico 1 a 0

Estadio: El Coloso

Atlético Macachín 3 – Sp. Independiente 0

(jugaron el sábado)

Goles: Nicolás López, Gonzalo Turri y Emanuel Martiní

Expulsado: Facundo Rodríguez (SI)

Arbitros: Martín Lobo

Asistentes: César González y César Benvenuto

Sub 20: empataron 1 a 1

Estadio: Bombonerita Roja

POSICIONES

Primera división

Ferro de Pico 6

Atlético Macachín 6

All Boys 3

Sp. Independiente 3

Sub 20

Ferro de Pico 9

All Boys (*) 3

Atlético Macachín 1

Sp. Independiente (*) 1

(*tienen partido pendiente)

Próxima fecha: All Boys vs. Ferro de Pico; Sportivo Independiente vs. Atlético Macachín

ZONA B

Deportivo Rivera 0 – Estudiantil 1

Gol: Gonzalo Arriola (E), Sebastián Fernández (DR)

Expulsados: Nicolás Fernández -arquero- (DR); Lorenzo Astudillo (E)

Arbitros: Cristian Rubiano

Asistentes: Darío Pardo Aguilera, Marcos Muñiz

Sub 20: ganó Deportivo Rivera 1 a 0

Estadio: Deportivo Rivera

Unión Dep. Vértiz 1 – Independiente (Doblas) 3

Goles: Emilio Ardohain, Eduardo Barcar, Emiliano Cocco (I); Marco Pérez (UDV)

Arbitros: Iván Ramonda

Asistentes: Ezequiel Roldán y Duberli Aredondo

Sub 20: ganó Independiente 3 a 0

Estadio: Municipal de Vértiz

POSICIONES

Primera división

Estudiantil 7

Independiente de Doblas 6

Unión Deportiva Vértiz 3

Deportivo Rivera 1

Sub 20

Independiente de Doblas 7

Deportivo Rivera 5

Unión Deportiva Vértiz 4

Estudiantil 0

Próxima fecha: Estudiantil vs. Deportivo Rivera; Independiente de Doblas vs. Unión Deportiva Vértiz

ZONA C

Gimnasia de Darregueira 1 – Alvear FBC 0

Goles: Juan Abdo Schwindt

Expulsado: Federico Barrios (AFBC)

Arbitros: Jorge Villalva

Asistentes: Malvina Schiel y Luis Galván

Sub 20: ganó Gimnasia 3 a 2

Estadio: Juan Carlos Ceci

Racing de Castex 3 – Independiente de Jacinto Aráuz 1

Goles: Daniel Eizaga y Hernán Claro -2- (R); Joaquín Rivero -penal- (IJA)

Arbitro: Emanuel Gómez

Asistentes: Marcelo Pardo y Ezequiel Della Croce

Sub 20: ganó Racing 2 a 0

Estadio: Héctor Nervi

POSICIONES

Primera división

Racing de Castex 9

Alvear FBC 3

Independiente de Jacinto Aráuz 3

Gimnasia de Darregueira 3

Sub 20

Alvear FBC 6

Racing de Castex 6

Independiente de Jacinto Aráuz 3

Gimnasia de Darregueira 3

Próxima fecha: Alvear FBC vs. Gimnasia (Darregueira); Independiente (Aráuz) vs. Racing de Castex