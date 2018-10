Tercera fecha del Provincial de Menores

(Estudiantil le ganó a All Boys de Santa Rosa (cat. 2004)

Se jugaron esta tarde encuentros de la tercera fecha del Torneo Provincial de Menores, que había comenzado el viernes 19 con el empate en uno entre Belgrano de Santa Rosa y Alvear FBC en la categoría 2002 (quinta división).

Y el martes 30 se completa con el enfrentamiento en la capital pampeana, entre Deportivo Mac Allister y Ferro de Alvear en categoría 2004 (sexta división).

Síntesis de la jornada

QUINTA DIVISIÓN (Categoría 2002)

Zona A

Pico FBC 3 – Huracán de Guatraché 1

Goles: Thiago Guzmán, Agustín García y Lautaro Saavedra (P); Rodrigo Raiteri (H)

Argentino de Darregueira 3 – Costa Brava 3

Goles: Jared Ayude -2- y Maximiliano García (A); Tobías Gómez, Agustín Cabañez y Joel Luna (CB)

POSICIONES

Argentino de Darregueira 7

Costa Brava 4

Huracán de Guatraché 3

Pico Fútbol Club 3

Cuarta fecha

Huracán de Guatraché – Pico Fútbol Club

Argentino de Darregueira – Costa Brava.

Zona B

Matienzo de Luiggi 0 – La Barranca de Santa Rosa 1

Gol: Tomás Soria

Independiente de Doblas 0 – Racing de Castex 2

Goles: Alejo Aman y Leonel Torres

POSICIONES

Racing de Castex 7

La Barranca 6

Independiente de Doblas 3

Matienzo de Luiggi 1

Cuarta fecha

La Barranca de Santa Rosa – Matienzo de Luiggi

Racing de Castex – Independiente de Doblas

Zona C

(jugaron el viernes 19-10)

Belgrano de Santa Rosa 1 – Alvear FBC 1

Goles: Tomás Stay (B); Santiago Ponce (A)

Dep. Argentino 0 – All Boys de Santa Rosa 1

Gol: Santiago Oberst

POSICIONES

Belgrano de Santa Rosa 5

Alvear Fútbol Club 5

All Boys de Santa Rosa 4

Deportivo Argentino 1

Cuarta fecha

All Boys de Santa Rosa – Dep. Argentino de Quemú

Alvear FBC – Belgrano de Santa Rosa

SEXTA DIVISIÓN (Categoría 2004)

Zona A

Sportivo Realicó 1 – Unión de Gral Campos 2

Goles:Claudio Arenas (SR); Juan Cruz Gertner e Ignacio Garilanz (U)

Gimnasia de Darregueira 0 – Costa Brava 8

Goles: Enzo Luna -2-, Luis Corral -2-, Ángel Roldán -2-, Alexis Sueldo y Franco Domínguez.

POSICIONES

Costa Brava 9

Unión de General Campos 6

Sportivo Realicó 3

Gimnasia de Darregueira 0

Cuarta fecha

Unión de Gral Campos – Sportivo Realicó

Costa Brava – Gimnasia de Darregueira

Zona B

Jorge Newbery de Rancul 1 – La Barranca de Santa Rosa 1

Goles. Donato Martino (JN); Bautista Moreira (LB)

Ferro de Toay 3 – Racing de Castex 1

Goles: Juan Gatica -2- y Joaquín Ocampo (FT)

POSICIONES

Jorge Newbery de Rancul 7

La Barranca de Santa Rosa 7

Ferro de Toay 3

Racing de Castex 0

Cuarta fecha

La Barranca – Jorge Newbery

Racing de Castex – Ferro de Toay

Zona C

Estudiantil 1 – All Boys 0

Gol: Milton Delgado

Dep. Mac Allister – Ferro de Alvear

(postergado para el 30-10)

POSICIONES

All Boys de Santa Rosa 6

Dep. Mac Allister (*) 3

Ferro de Alvear (*) 3

Estudiantil de Castex 3

(* tienen partido postergado)

Cuarta fecha

All Boys de Santa Rosa – Estudiantil

Ferro de Alvear – Deportivo Mac Allister