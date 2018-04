Tercera fecha de inferiores

(Sexta división de Ferro de Alvear)

Entre viernes y sábado se jugó la tercera fecha del torneo oficial de divisiones inferiores de Liga Pampeana de Fútbol. En nuestra localidad, Ferro de Alvear recibió la visita de Rumbo a

Vélez. Fue empate, 1 a 1, en séptima división, ganó Ferro de sexta 6 a 0 y empataron 3 a 3 en quinta categoría. Por su parte, Alvear FBC jugó de visitante ante Pico FBC, fue triunfo del “decano” 6 a 1 en séptima; igualaron 3 a 3 en sexta y ganó el “azul” 2 a 0 en quinta división

Resultados, posiciones y próxima fecha

ZONA DE TRES CATEGORÍAS

Séptima división

Ferro de Alvear 1 – Rumbo a Vélez 1

Pico FBC 6 – Alvear FBC 1

Racing Club 0 – Matienzo de Luiggi 1

Ferro de Pico 1 – Costa Brava 1

Sp. Independiente 3 – Agrario de Parera 1

Estudiantil 3 – Cultural Argentino 1

POSICIONES

Estudiantil 9

Matienzo 9

Rumbo a Vélez 7

Pico FBC 6

Ferro de Pico 5

Ferro de Alvear 5

Alvear FBC 3

Sp. Independiente 3

Costa Brava 2

Racing de Castex 1

Cult. Argentino 0

Agrario de Parera 0

Sexta división

Ferro de Alvear 6 – Rumbo a Vélez 0

Pico FBC 3 – Alvear FBC 3

Racing Club 0 – Matienzo de Luiggi 2

Ferro de Pico 0 – Costa Brava 4

Sp. Independiente 5 – Agrario de Parera 0

Estudiantil 2 – Cultural Argentino 0

POSICIONES

Sp. Independiente 9

Estudiantil de Castex 9

Ferro de Alvear 7

Pico FBC 7

Matienzo de Luiggi 7

Costa Brava 7

Alvear FBC 4

Ferro de Pico 1

Racing de Castex 0

Cultural Argentino 0

Agrario de Parera 0

Rumbo a Vélez 0

Quinta división

Pico FBC 0 – Alvear FBC 2

Ferro de Alvear 3 – Rumbo a Vélez 3

Racing Club 1 – Matienzo de Luiggi 1

Ferro de Pico 3 – Costa Brava 3

Sp. Independiente 2 – Agrario de Parera 2

Estudiantil 1 – Cultural Argentino 3

POSICIONES

Racing de Castex 7

Pico FBC 6

Alvear FBC 5

Matienzo de Luiggi 5

Ferro de Alvear 4

Estudiantil de Castex 4

Cult. Argentino 4

Sp. Independiente 3

Ferro de Pico 2

Costa Brava 2

Rumbo a Vélez 2

Agrario de Parera 1

Próxima fecha -cuarta- : Alvear FBC vs. Sportivo Independiente; Agrario de Parera vs. Ferro de Alvear; Estudiantil vs. Matienzo, Cultural Argentino vs. Pico FBC, Rumbo a Vélez vs. Costa Brava y Ferro de Pico vs. Racing.

ZONA DE DOS CATEGORÍAS

Sexta división

Dep. Argentino de Quemú 2 – Sportivo Realicó 7

Lonquimay Club 0 – Martini FBC 6

Atlético Catriló 1 – Ferro de Realicó 2

All Boys de Trenel 0 – Jorge Newbery de Rancul 7

POSICIONES

Sportivo Realicó 9

Jorge Newbery 9

Deportivo Argentino 3

Martini FBC 6

Atlético Catriló 3

Ferro de Realicó 6

All Boys de Trenel 0

Lonquimay Club 0

Quinta división

Dep. Argentino de Quemú 3 – Sportivo Realicó 5

Lonquimay Club 1 – Martini FBC 1

Atlético Catriló 5 – Ferro de Realicó 1

All Boys de Trenel 2 – Jorge Newbery de Rancul 1

POSICIONES

Sportivo Realicó 9

All Boys de Trenel 9

Jorge Newbery 6

Atlético Catriló 6

Dep. Argentino 3

Lonquimay Club 1

Martini FBC 1

Ferro de Realicó 0

Próxima fecha -cuarta-: All Boys de Trenel vs. Deportivo Argentino; Jorge Newbery de Rancul vs. Atlético Catriló; Ferro de Realicó vs. Lonquimay Club; Martini FBC vs. Sportivo Realicó.